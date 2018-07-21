瓊斯盃》劉錚24分無用 台灣藍慘遭菲律賓絕殺

劉錚（右）全場24分仍無法帶領球隊獲得勝利。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕眾所矚目的「台菲大戰」今晚登場，7500位球迷塞爆新莊體育館，決勝節倒數3秒，陳盈駿兩罰俱中率台灣藍取得領先，卻慘遭菲律賓約瑟夫的三分球絕殺，全場球迷傻眼，最終以76：77落敗，功虧一簣。

菲律賓準絕殺。（記者林正堃攝）

台灣沒能成功守住勝利。（記者林正堃攝）

菲律賓先前在世界盃資格賽和澳洲發生鬥毆事件，今年的瓊斯盃改由雅典耀大學成員為班底，今賽前繳出4勝2負，表現不俗。

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今面對台灣藍隊，菲律賓約瑟夫在開局連飆2記三分球，而台灣隊則靠著劉錚和周儀翔聯手緊咬對手，雙方一路廝殺，周儀翔在首節投進一記壓哨三分球扳平，全場熱血沸騰。

劉錚上籃得分。（記者林正堃攝）

周儀翔空中挺腰出手投籃。（記者林正堃攝）

上半場打完，菲律賓取得1分領先，易籃後台灣藍拉出一波12：5攻勢超前，積極拚戰引來球迷陣陣歡呼，劉錚單節進帳10分，一度助隊擴大領先，但第3節後段出現失誤，讓對手迎頭趕上，仍維持1分差。

胡瓏貿籃下單打。（記者林正堃攝）

倒數1分半鐘劉錚兩罰俱中率隊超前，隨後菲律賓扳平，3秒時陳盈駿遭犯規上罰球線，穩穩拿下兩分，但最後卻讓菲律賓約瑟夫砍進致命三分球，台灣藍以1分差落敗。

台灣藍隊前役雖擊敗印尼，但表現不理想，遭教頭帕克痛批，今面對菲律賓全隊卯足全力，劉錚今砍下24分、10籃板、7抄截，陳盈駿17分、5籃板。

陳盈駿上籃得分。（記者林正堃攝）

陳冠全勾射得分。（記者林正堃攝）

菲律賓球員覺得振奮。（記者林正堃攝）

菲律賓與台灣球員形成強烈對比。（記者林正堃攝）