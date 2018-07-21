中職》輝爸點醒MVP王威晨 史總看好40盜

兄弟王威晨4打數2安打，並有3次盜壘成功，拿下單場MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕前4場比賽僅敲2安，中信兄弟「開路先鋒」王威晨努力調整狀況，正愁著找不到馬上調回來的方法，昨晚賽後就接到父親王光輝的LINE，傳授打擊小秘訣，今天立刻派上用場，抱回今年首座單場MVP。

「我爸每天都會LINE我，但講不多，昨天特別多了2句話。」王威晨說：「我知道自己狀況不太好，他也看得出來，在我還不知道該怎麼調回來的時候，他給了建議，然後我聽話去做，看來效果滿好的，感謝他。」

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今晚出戰統一獅，王威晨4打數2安打，3次上壘都拚出盜壘成功，並跑回2分，成功帶動攻勢，領軍以4：2中斷獅隊2連勝。

王威晨歸功爸爸的小秘訣，但這是兩人之間的秘密，他笑稱：「我不能說，我知道他有關心我，願意跟我講一點點，是以前沒做過的方法，讓我拿到MVP。」

總教練史耐德當然也知道王威晨的問題，今天賽前練習找他小聊、協助調整打擊狀況，鼓勵他別想太多。王威晨透露：「史總說他不擔心我，知道我會調整好，也相信我，會持續把我擺在先發。」

生涯首次單場3盜，王威晨本季一口氣衝上26盜，持續遙遙領先，盜壘王勝券在握，獅隊陳傑憲11盜居次。

史總對王威晨信心十足，連說2次：「他會拿到獎（盜壘王）的！」史總說，王威晨是非常聰明的選手，上壘很會觀察何時該盜壘，對他幾乎都開綠燈，「他有希望40盜，或許會更多。」

王威晨也謝謝史總給予很大空間，讓他盡力表現，即使近日有2場沒安打，依然信任他；他也帶著隊友的期許、自己的目標，力拚在盜壘王留名。