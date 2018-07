MLB》金鶯輸藍鳥 瓊斯竟受困在電梯裡（影音）

金鶯外野手瓊斯(右)。(資料照,美聯社)

〔記者徐正揚/綜合報導〕金鶯今與藍鳥鏖戰到第10局,栽在迪亞茲的再見安打,以7:8吞下最近6場的第4敗,戰績28勝70敗穩坐大聯盟本季爐主,更倒楣的是,賽後瓊斯、戴維斯兩位主力球員,竟然被困在電梯裡超過半小時。

金鶯雖於9局上靠喬瑟夫、史構普先後開砲轟下3分,硬是以7:7逼出延長賽,但10局下2出局後,被迪亞茲擊出再見安打,賽後準備離開球場回飯店時,瓊斯、戴維斯竟被困在電梯裡,半小時後多倫多市消防隊終於趕到,把他們與其他人救出電梯。

受困過程被上傳IG,影片中可以看到,戴維斯在等待救援的過程中,曾經試圖用力扳開電梯門,可惜徒勞無功,瓊斯還寫下:「我差點就把T恤脫了」、「拜託,我是被困在電梯裡,不是困在飛機上啦!」

瓊斯脫困後幽默地說:「我們都平安無事,我有哭了一下下」,竟然有人回他:「早知道你們是金鶯的球員,我們就等到明天賽前再讓你們出來,抱歉了各位,麻煩你們再進去吧!」

