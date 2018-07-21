MLB》金鶯輸藍鳥 瓊斯竟受困在電梯裡（影音）

金鶯外野手瓊斯（右）。（資料照，美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕金鶯今與藍鳥鏖戰到第10局，栽在迪亞茲的再見安打，以7：8吞下最近6場的第4敗，戰績28勝70敗穩坐大聯盟本季爐主，更倒楣的是，賽後瓊斯、戴維斯兩位主力球員，竟然被困在電梯裡超過半小時。

金鶯雖於9局上靠喬瑟夫、史構普先後開砲轟下3分，硬是以7：7逼出延長賽，但10局下2出局後，被迪亞茲擊出再見安打，賽後準備離開球場回飯店時，瓊斯、戴維斯竟被困在電梯裡，半小時後多倫多市消防隊終於趕到，把他們與其他人救出電梯。

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受困過程被上傳IG，影片中可以看到，戴維斯在等待救援的過程中，曾經試圖用力扳開電梯門，可惜徒勞無功，瓊斯還寫下：「我差點就把Ｔ恤脫了」、「拜託，我是被困在電梯裡，不是困在飛機上啦！」

瓊斯脫困後幽默地說：「我們都平安無事，我有哭了一下下」，竟然有人回他：「早知道你們是金鶯的球員，我們就等到明天賽前再讓你們出來，抱歉了各位，麻煩你們再進去吧！」

So, @SimplyAJ10 and @CrushD19 got stuck in an elevator last night.



Check out AJ’s Instagram story for hilarious commentary and to see if they got out. pic.twitter.com/S1bJJktufa — Orioles on MASN （@masnOrioles） 2018年7月21日