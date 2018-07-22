NBA》感恩之情難以言喻 德羅森告別暴龍球迷

德羅森發文感謝球迷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕被暴龍無預警交易到馬刺後，球星德羅森（DeMar DeRozan）今天在個人社群發文，感謝多倫多球迷9年來的支持與愛戴。

上週得知自己被球隊打包送往聖城，德羅森數度在IG發文宣洩情緒，怒轟球隊沒有誠信、聯盟再無忠誠可言。經過數日沉澱，德羅森今天在IG放上一張自己幫球迷簽名的照片，感性答謝多倫多球迷一直以來的支持。

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「你們對我的意義，從來都無法用言語表達，我們第一次見面時，我還只是個來自康普頓的19歲孩子，過去這9年來，你們給過我的愛與熱情，讓我滿心感激，我想用10倍的量回報你們，來表達我的感謝。」德羅森寫道，感謝多倫多與加拿大的長久愛戴。

28歲的德羅森於2009年選秀首輪第9順位被暴龍選中，職涯9年至今皆效力多倫多，近5年4度入選明星賽，幫助暴龍連5年晉級季後賽，上季場均23分5.2助功3.9籃板，率暴龍以東部第一種子之姿進軍季後賽。