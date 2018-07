〔體育中心/綜合報導〕光芒二壘手溫德(JoeyWendle)昨天在對上馬林魚的比賽中,上演一記獨臂守備,面對打者擊出的緩慢滾地球,在幾乎沒時間的情況下翻轉手套「長拋一壘」的精彩美技,長度讓球迷超驚艷,MLB官方推特也發文直呼:「這怎麼辦到的?」

外國球迷留言:「這就是職業的啊」、「是在扔飛盤喔?」、「這是史上用手套拋球最長的距離嗎」、「用Statcast(大聯盟數據系統)檢測一下吧」。

請繼續往下閱讀...

How is that possible, @JoeyWendle?! pic.twitter.com/cmijy7c1CW