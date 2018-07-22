MLB》道奇3失誤礙事 王牌克蕭6局好投吞敗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇作客釀酒人第2戰，王牌克蕭（Clayton Kershaw）投6局被敲7安、失4分，卻因隊友守備失誤礙事，只有1分責失，最終釀酒人以4：2逆轉贏球，中止7連敗，克蕭苦吞本季第5敗。

道奇首局就有攻勢，泰勒（Chris Taylor）擊出2分打點適時安打，可惜道奇留下滿壘殘壘，沒能製造大局，釀酒人先發安德森（Chase Anderson）首局投完已用43球，僅投4局就退場，菜鳥柏尼斯（Corbin Burnes）滿壘登板救火，中繼2局3K無失分，獲大聯盟首勝。



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釀酒人菜鳥Corbin Burnes觸殺克蕭化解滿壘危機，中繼2局無失分奪大聯盟首勝。（法新社）

道奇王牌克蕭首局連飆3K，2局下因捕手干擾讓打者上壘，對手擊出滾地球推進，讓克蕭丟掉此役第1分、非自責分。

6局下，釀酒人耶利奇（Christian Yelich）對克蕭敲出陽春砲，追回1分，傷癒歸隊的布朗（Ryan Braun）追加二壘安打，2出局後，危機再度出現，雖然成功製造滾地球，但三壘手馬恩西（Max Muncy）沒掌握好球的彈跳，發生接球失誤，讓釀酒人跑回1分，布洛克斯頓（Keon Broxton）擊出三壘安打再下一城，釀酒人追到一分差，克蕭只能退場休息。

耶利奇擊出追平陽春砲，本季第12轟來自克蕭。（USA TODAY Sports）

克蕭先發6局丟4分僅1分責失。（USA TODAY Sports）

釀酒人隨後推出近日惹議的哈德（Josh Hader）登板，主投2局送出4K沒有失分，道奇馬恩西7局下發生單場第2次失誤，但釀酒人沒有得分，9局上克納貝爾 （Corey Knebel）關門，雖被敲2安，但收下本季第12次救援成功。

道奇馬查多（Manny Machado）今日打擊5支1，5局上敲安無人出局攻占滿壘，但道奇再度熄火1分未得。守備方面則有一次美技演出，2局下完成行進間長傳一壘完成刺殺，但釀酒人趁亂跑回1分。