MLB》葛雷好投、法官開轟 洋基扳平地鐵大戰（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紐約地鐵大戰第二回合，洋基先發葛雷（Sonny Gray）力繳5.1局失3分表現，「法官」賈吉（Aaron Judge）擊出本季第26發全壘打，單場4支3猛打賞，最終以7：6力克大都會扳平系列賽。

今天洋基球場湧進4萬7千多位觀眾進場看球，先發投手葛雷前5局僅挨一發陽春砲失掉1分，取得勝投資格，6局下1出局連投2保送被換下場，退場時獲得久違的球迷起立鼓掌，牛棚接手後，被敲安打、發生牽制失誤，讓大都會追到3：4。

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功守交換後洋基連續安打，要回2分領先，7局下法官升堂開轟，擊出中左外野陽春砲，本季第26轟出爐，8局下洋基續添1分取得7：3領先。9局上洋基推查普曼（Aroldis Chapman）登板，連續保送、安打，讓大都會無人出局攻占滿壘，查普曼接著四壞、觸身送2分，洋基喊停，換史瑞夫（Chasen Shreve）接手。

葛雷力撐5.1局失3分，退場時獲球迷鼓勵。（美聯社）

法官主場開堂擊出本季第26轟。（法新社）

史瑞夫登板成功製造雙殺打，但大都會跑回1分追成6：7，史瑞夫接著再讓打者擊成內野滾地球，成功關門，守住勝利，洋基系列賽扳成1：1平手。連兩場好投的葛雷摘下本季第7勝，披上條紋球衣後首度連2場先發拿勝投。

今天賽前葛雷在主場先發防禦率高達8.25，葛雷表示就是把心態設定好，一球一球好好投，捕手羅邁（Austin Romine）則說今天的策略就是簡化配球，讓葛雷保持在好的狀態與感覺。

洋基查普曼今天在4分領先時登板找不到好球帶，1度連投11顆壞球，單局4保送（3四壞1觸身）1安打，面對5名打者全被上壘無法拿到出局數，掉3分皆為責失讓對手追成一分落後，關門失敗，賽後他表示，雖然表現不好，但身體沒有感覺不對勁，所以沒什麼好擔心。

查普曼控球失準，關門失敗。（法新社）

史瑞夫救援成功守住勝利。（美聯社）