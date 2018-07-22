MLB》大谷先發敲2安都長打 太空人韋蘭德好投完封天使（影音）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 太空人 0 0 1 1 0 5 0 0 0 7 5 0 天使 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3

大谷翔平 今日表現 打數 R H RBI BB HR SB SO AVG 4 0 2 0 0 0 0 0 0.283 註解： R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 SB：盜壘 HR：全壘打 SO：三振 AVG：打擊率

〔體育中心／綜合報導〕天使今繼續在主場迎戰美聯強權太空人，前陣子手感低迷的「投打二刀流」大谷翔平，此役單場4打數2安打都是長打，表現亮眼，無奈太空人王牌強投韋蘭德（Justin Verlander）5局狂飆11K與牛棚合力壓制天使打線，加上「春天哥」史普林格（George Springer）6局上炸裂，敲出滿貫砲助陣，終場天使就以0：7遭太空人完封，苦吞近期三連敗。

太空人王牌強投韋蘭德5局狂飆11K大殺四方。（法新社）

大谷翔平今天擔任先發第5棒指定打擊，2局下首打席靠著野手選擇上壘，4局下1出局再度上場打擊，面對韋蘭德掃出右外野二壘安打，但韋蘭德馬上回穩連續K掉兩名打者，讓天使還是無功而返，6局下大谷雖然僅敲出滾地球遭刺殺，不過9局下首棒上來打擊，又敲出右外野長打上二壘，又靠代打的新秀敲安推進上三壘，無奈天使打線仍不給力，沒能把握最後得分的機會，吞下敗仗。

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大谷翔平此役共計4打數2安打2，沒有三振也無保送，打擊率略升至為2成83。

大谷。（美聯社）

第9局

9局下，大谷為首棒打者，一上來就又敲出右外野深遠安打站上2壘，天使新秀布里西諾（Jose Briceno）代打雖然敲出安打，推近大谷上到三壘，不過接下來卻未能在有安打出現，比賽結束，天使0：7吞敗。

大谷9局下再敲長打。（USA TODAY Sports）

大谷9局下再敲二壘安打。（USA TODAY Sports）

第6局

6局上，天使換下先發卓皮安諾（Nick Tropeano），改由阿瓦瑞茲（Jose Alvarez）中繼登板，沒想到一上場就被瑞迪克（Josh Reddick）掃出右外野陽春砲，接下來又讓岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）敲安上壘，又四壞保送坎普。

天使趕緊換上N.拉米瑞茲（Noe Ramirez）接替投球，不過卻仍擋不住太空人的恐怖打線，「春天哥」史普林格（George Springer）滿壘時炸裂，一棒轟出左外野滿貫砲，太空人一局海灌5分，以7：0遙遙領先天使。

太空人「春天哥」史普林格轟出滿貫砲。（法新社）

史普林格轟出滿貫砲開心跟隊友慶祝。（法新社）

6局下，楚奧特（Mike Trout）雖然先獲保送上壘，不過大谷這次沒能敲出安打，僅擊出滾地球遭刺殺出局。



第4局

4局下，一出局後，阿普頓（Justin Upton）先敲出安打上壘，大谷翔平面對太空人強投韋蘭德（Justin Verlander）掃出右外野二壘安打，可惜接下來兩棒都吞K，讓天使還是無功而返。

大谷4局下敲出二壘安打。（USA TODAY Sports）

4局上，天使守備自亂陣腳，面對太空人兩棒都接連發生失誤，坎普（Tony Kemp）此時再補上二壘安打，幫助太空人再下一城。

第3局

3局上，太空人靠古利爾（Yulieski Gurriel）的高飛犧牲打，打下破蛋分，先馳得點1：0領先天使。

先發打序