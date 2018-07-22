英國公開賽》第3回合美國三雄並列領先 「老虎」伍茲發威

老虎伍茲總計208桿並列第6。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕英國公開賽今天打完第3回合推進日，美國好手奇斯納仍以3回合總計204桿續排第1，但競爭者眾，不僅衛冕者史畢斯和雪菲爾並列領先，連「老虎」伍茲都曾經衝上首席。

連日當排頭的奇斯納今天打出3個博蒂、無柏忌的68桿，總計低於標準桿9桿，在這場大賽繼續站在排頭。不過，奇斯納壓力越來越大，原本並列第3的雪菲爾，這回合打下6個博蒂、2個柏忌，67桿完賽，也以204桿並列領先。

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還有衛冕大賽冠軍的史畢斯，他在第1洞開球就攻上果嶺，順利推進9呎老鷹，加上後續抓下4個博蒂，只花了65桿，也從原本並列11名衝到並列領先。

今天場上最愛矚目的是伍茲，他出發時間較早，但前14洞打下6個博蒂，一度衝上並列領先。可惜最後4洞他沒再進帳，還在第16洞吞柏忌，66桿完賽，總計208桿並列第6。這是伍茲自2006年奪冠之後，在英國公開賽打得最好的1個回合，也是近7年他在四大賽的最佳成績，讓不少認為伍茲不可能再拿冠軍的專家態度動搖。

史畢斯。（美聯社）

雪菲爾。（歐新社）

奇斯納。（歐新社）

除了並列領先的3人，美國選手查貝爾今天以67桿完賽，總計206桿暫居第4。義大利的F.摩里納利則以65桿繳卡，總計207桿暫列第5，都有機會在最後1回合拚搶冠軍。

另外，英格蘭的佛利伍德、北愛爾蘭的麥克羅伊、瑞典的諾蘭，和美國的Z.強森、辛普森、庫查等人都是208桿和伍茲並列第6，仍保有問鼎可能性，最後1回合決戰勝負難料。