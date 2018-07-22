NBA》談暴龍愛將被交易 前主帥：沒人能抵擋「可愛」的誘惑

德羅森（右）曾是凱西（左）在擔任暴龍主帥時期非常倚重的子弟兵。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍上週與馬刺談成震撼交易，送走當家一哥德羅森（DeMar DeRozan），換來上季因傷只出賽9場的「可愛」雷納德（Kawhi Leonard），此舉不但引發暴龍球迷不滿，連眾家球星也開轟，不過他昔日恩師、暴龍前主帥凱西（Dwane Casey）卻有不一樣的看法。

今年剛奪下年度最佳總教練的前暴龍主帥凱西，今在受訪時也被問道對於昔日子弟兵被交易的看法，而凱西雖然先承認，暴龍交易德羅森在情感上真的很難令人接受。但是，他也強調如果單從籃球的角度出發，沒有哪隊會不想要雷納德。

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「對於德羅森來說，這件事絕對是很難接受的，」凱西說道，他表示不管是喜歡德羅森還是愛他，只要對暴龍有感情，失去德羅森的感覺，一定就跟失去暴龍的傳奇巨星「半人半神」卡特（Vince Carter）一樣讓人心痛。

「但若純粹從籃球的角度上來看，假如球隊有能得到雷納德的機會，我想你是很難能去拒絕的！」凱西說道。

凱西會這麼說不是沒有道理，畢竟在雷納德受傷之前之前，曾是聯盟頂級3D球員之一，哪個教練會不想擁有一名球員跟「大帝」詹姆斯（LeBron James）同一個等級的球員呢？

雷納德。（資料照，美聯社）