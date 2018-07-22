MLB》貝茲「神來一接」沒收全壘打 教頭驚呼：太不真實 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今繼續作客老虎主場系列賽的第二戰，雖然此役苦於攻勢無法串聯，最終慘遭老虎5：0完封，不過明星外野手貝茲（Mookie Betts）3局下大展守備美技，側身跳接沒收老虎開路先鋒馬丁（Leonys Martin）的陽春砲，神級守備博得滿堂彩。

3局下，擔任開路先鋒的馬丁擊出右外野飛球，眼看就要飛出全壘打牆外，此時只見貝茲像是裝了導航一般，慢慢往全壘打牆跑、優雅的跳起將球直接漂亮接進手套中，馬上獲得全場球迷的喝采。

請繼續往下閱讀...

「這太不真實了，」紅襪總教練柯拉（Alex Cora）在受訪時大讚子弟兵，「他（貝茲）就是放慢速度，直接到達接球的地方，絲毫不恐慌，完成驚天一接，真的太了不起！」

此役4打數繳出雙安又有美技守備，貝茲賽後則輕描淡寫地表示，自己只是盡可能地將手套和身體延伸出去，希望能穩穩地抓下當局的第一個出局數。

「馬丁那球打得很高，我也不確定它是不是會飛出去，不過卻讓我爭取到一些時間，能夠上去把它好好接住，」貝茲說道，「我就是知道自己可以接得到，只是需要確保夠靠近牆壁，並給自己足夠的時間來接住這球。」

此役老虎在2局下就靠著鷹俠（Jose Iglesias）的二壘安打，率先取得2：0領先；6局下又坎德拉里歐（Jeimer Candelario）和鷹俠的2分砲再添3分，加上先發投手費爾斯（Mike Fiers）6.1局好投無失分，最終就以5：0擊敗紅襪。

老虎鷹俠此役火力全開。（USA TODAY Sports）