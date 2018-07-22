MiLB》朱立人轟下關鍵追平分 江少慶挨轟幸運逃過敗投

朱立人今再開轟。（資料照，取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人隊高階1A捕手朱立人最近真是太狂啦！此役不但延續昨天的好手感，4打數敲出3安打，本季第8轟也出爐！同體系效力於3A的投手江少慶，今先發5局飆5K失3分，最後無關勝敗，而同隊的張育成此役則是3打數敲出1支二壘安打。

昨天4支4繳出猛打賞的朱立人，今天擔任先發捕手、打第5棒，首打席就敲出安打上壘，4局下敲出滾地球出局；6局下再敲安住球隊追回一分；8局下轟出左外野陽春砲，率隊將比分追平，球隊在9局下又幸運靠著對手的再見暴投，以6：5逆轉收下勝利。

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Hillcats win on a walk-off wild pitch! 6-5 is the final over Carolina pic.twitter.com/SZza3AgMUK — Lynchburg Hillcats （@LynHillcats） 2018年7月22日

而效力印地安人的3A投手江少慶，今主場迎戰洋基3A，主投5局被敲出6支安打包括1發陽春砲，失3分飆出5K，自責分率上升到4.75，退場時球隊還有1分落後，所幸接替牛棚未再掉分，延長賽強棒哈塞（Eric Haase）轟出再見2分砲 ，最終就以5：3奪勝，江少慶則順利逃過敗投。

昨天沒有安打表現的張育成，今天先發第6棒、守游擊，今天3打數有1支二壘安打，選到1次保送，打擊率維持在0.252。

江少慶逃過敗投。（資料照，取自MiLB推特）