MiLB》朱立人轟下關鍵追平分 江少慶挨轟幸運逃過敗投

朱立人今再開轟。(資料照,取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕印地安人隊高階1A捕手朱立人最近真是太狂啦!此役不但延續昨天的好手感,4打數敲出3安打,本季第8轟也出爐!同體系效力於3A的投手江少慶,今先發5局飆5K失3分,最後無關勝敗,而同隊的張育成此役則是3打數敲出1支二壘安打。

昨天4支4繳出猛打賞的朱立人,今天擔任先發捕手、打第5棒,首打席就敲出安打上壘,4局下敲出滾地球出局;6局下再敲安住球隊追回一分;8局下轟出左外野陽春砲,率隊將比分追平,球隊在9局下又幸運靠著對手的再見暴投,以6:5逆轉收下勝利。

請繼續往下閱讀...

Hillcats win on a walk-off wild pitch! 6-5 is the final over Carolina pic.twitter.com/SZza3AgMUK