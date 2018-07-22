奧運》東京奧運吉祥物名字曝光 日本網友卻罵翻了！

東奧吉祥物Miraitowa和帕運吉祥物Someity連袂亮相。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕距離2020年東京奧運的日程越來越近，東京奧組委和帕運組委今天公布了吉祥物名稱，想不到一公布之後，日本網友的反應一面倒，普遍認為名字太長、太難記、又無法一眼看出日本特色。

東京奧運組織委員會會長森喜朗、東京都知事小池百合子，今天連袂公布東京奧運與帕運的2隻吉祥物名字，藍白相間的東京奧運吉祥物名為「Miraitowa」，是由日文的「未來」（Mirai）和「永遠」（Towa）組成的，希望永遠有美好的未來。

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至於粉白相間的帕運吉祥物則叫做「Someity」，名稱來自日本代表性的「染井吉野櫻」（Somei Yoshino），奧組委稱此名稱和英文中表示強而有力的「so mighty」相呼應。

這則新聞在日本「Yahoo!」下方的留言有兩千多則，日本網友一面倒不滿意這兩個名字，最多人按讚的留言：「名字很長、唸起來很不順，第一印象就是『？？』這樣的感覺」，獲得9000多個人按讚。

有人留言：「沒有更好的了嗎？這名字很不親切。」獲得7000多個按讚。還有日本網友認為，乾脆叫「太郎」和「花子」，似乎更有日本味。