MLB》大谷連3天傳接球 調整姿勢避免再受傷（影音）

大谷連3天進行傳接球。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使二刀流大谷翔平本週恢復練投,連3天進行傳接球,受訪時透露感覺不錯,會繼續朝本季再登板的目標努力,可能會調整投球動作避免再受傷。

大谷6月被診斷出右肘尺側副韌帶2級扭傷,接受高濃度血小板血漿(PRP)與幹細胞注射治療,被醫生下令暫時不得練投,前天回診狀況良好,獲得醫師同意可恢復練投,當天就拿起手套開始傳接球,距離大約18公尺、丟70球。

請繼續往下閱讀...

日媒報導大谷連3天進行傳接球,這兩天主場對太空人賽前,大谷都在場邊與翻譯水原一平進行傳接球,目前設定在平地、從投球準備姿勢開始丟球。總教練表示會注意大谷的狀況,也會適時調整「打者」大谷的出賽頻率,照顧好二刀流身分的大谷。

大谷受訪時表示,能夠恢復投球感覺很棒,會以「本季再登板」為目標繼續努力,並透露可能會調整投球姿勢,防止手臂再受傷,「我想我有必要再次重新檢視投球動作,目前不太清楚是什麼原因造成了傷害,但必須全面性地、盡可能根除再受傷的可能性。」

Your daily dose of Shohei Ohtani throwing a baseball. Not pictured: Ippei Mizuhara, his translator, who is aptly catching his throws. pic.twitter.com/HpvT4Z7QLM