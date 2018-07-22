MLB》大谷連3天傳接球 調整姿勢避免再受傷（影音）

2018/07/22 15:44

大谷連3天進行傳接球。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流大谷翔平本週恢復練投，連3天進行傳接球，受訪時透露感覺不錯，會繼續朝本季再登板的目標努力，可能會調整投球動作避免再受傷。

大谷6月被診斷出右肘尺側副韌帶2級扭傷，接受高濃度血小板血漿（PRP）與幹細胞注射治療，被醫生下令暫時不得練投，前天回診狀況良好，獲得醫師同意可恢復練投，當天就拿起手套開始傳接球，距離大約18公尺、丟70球。

日媒報導大谷連3天進行傳接球，這兩天主場對太空人賽前，大谷都在場邊與翻譯水原一平進行傳接球，目前設定在平地、從投球準備姿勢開始丟球。總教練表示會注意大谷的狀況，也會適時調整「打者」大谷的出賽頻率，照顧好二刀流身分的大谷。

大谷受訪時表示，能夠恢復投球感覺很棒，會以「本季再登板」為目標繼續努力，並透露可能會調整投球姿勢，防止手臂再受傷，「我想我有必要再次重新檢視投球動作，目前不太清楚是什麼原因造成了傷害，但必須全面性地、盡可能根除再受傷的可能性。」

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