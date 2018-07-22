NBA》「星海哥」釋出超狂訓練影片 球迷引頸期盼他回歸

塞爾提克「星海哥」海沃德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）在開幕戰中遭遇可怕腿部傷病後，在治療期間持續與球迷分享他的復健過程，而今天他在社群秀出他訓練的超狂影片，讓許多塞爾提克球迷開始期待，在海沃德回歸後，綠衫軍將會變得多恐怖。

海沃德今在IG秀出自己練習的影片，並寫下「正在慢慢恢復，每一天、每一週都感覺自己在進步」。

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而從影片中可以能看見海沃德，在陪練人員的阻擋下，不但能利用包括橫移、後撤步、後仰在內的製造空檔出手投籃，影片後段更在三分線外連續命中，展現好手感，讓許多球迷驚呼：「根本看不出來他受過傷！」

去年賽季開幕戰，海沃德僅上場五分鐘就左腳大翻船，造成腳踝脫臼及脛骨骨折重傷，之後整個賽季也宣告報銷，而在例行賽尾聲，陣中明星後衛厄文（Kyrie Irving）因左膝細菌感染需再度開刀。不過綠衫軍仍闖入東部決賽還和「大帝」詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士鏖戰到第7戰。

而新球季若能迎接健康歸來的海沃德與厄文，加上詹姆斯確定「西遊」加盟湖人，完整版的綠衫軍新球季將會變得多恐怖，備受眾人期待。