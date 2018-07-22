NBA》林書豪突被交易讓球迷不解 籃網總經理說明始末

林書豪。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台裔好手林書豪本月突然被籃網交易至老鷹，這是他8年職業生涯效力的第7隊。由於林書豪先前認為自己不會被交易，這消息讓許多球迷感到訝異，籃網總經理馬克斯（Sean Marks）還遭部分球迷指責是騙子。

有球迷不解籃網交易林書豪的決定，批評馬克斯是騙子、奸詐，甚至有網友認為馬克斯「背叛」林書豪。

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林書豪在交易的前一晚向《紐約郵報》表示，「我沒接到通知，我的經紀人打電話給我，說明狀況，我不認為交意的傳聞是真的。」但隔天一早，林書豪就接到馬克斯的電話，過了不久後就被交易至老鷹。

「我當時把最新狀況跟他說。」馬克斯說明，「這些事情發生得非常快，拉斯維加斯的夏季聯盟，這就像棒球的冬季會議，所有人都在這，給大家機會來交談、並解決一些問題。」

馬克斯表示，「我當天早上和林書豪談過話，很顯然事情很快就發生，之後我再次和他交談，他這方面表現很職業、而且紳士。這決定對每個人來說都艱難，我當然不喜歡，但還是要打這些電話。他處理得非常好，我們祝福他未來順利。」

《紐約郵報》指出，籃網曾考慮找J.帕克（Jabari Parker），但考量他的薪資、以及防守能力欠佳，最後沒網羅。籃網最後與老鷹、金塊達成交易，把林書豪交易至老鷹，懷特海德（Isaiah Whitehead）送去金塊，換來「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）和老將亞瑟（Darrell Arthur）、一枚2019受保護首輪籤和2020二輪籤。如果沒有林書豪，這筆交易不會成功。

「我必須感謝林書豪在這裡做的一切。」馬克斯說，他的工作態度是前所未有的，對球隊的文化有幫助，「所有年輕人和老將都看到他的技巧磨練、以及復健上有多麼努力。對他來說不幸的是，花了很多時間在復健上。」



林書豪在2016年籃網隊簽下3年3600萬美元（約10.9億台幣）合約，但過去兩個賽季出賽37場，2016-17賽季場均為14.5分、5.1助攻、3.8籃板，上賽季首戰就因右膝髕腱斷裂整季報銷。

林書豪。（資料照，美聯社）