日本LPGA》美國大學生吉爾曼 奪Century 21女子高球賽冠軍

美國大學生吉爾曼奪冠。（資料照，今日美國）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國大學生吉爾曼（Kristen Gillman）今天在日本LPGA巡迴賽Century 21女子高球賽，以3回合總計199桿贏得冠軍。這是日本LPGA史上第2位首次參賽就封后的業餘球員。

世界業餘排名第8、阿拉巴馬大學校隊的吉爾曼，利用暑假到日本參賽，Century 21女子高球賽前兩回合都落在日本業新秀小祝櫻之後，今天兩人同組競爭，吉爾曼前10洞打下5個博蒂、1個柏忌，快速超車。

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小祝櫻雖也有兩個博蒂進帳，但她在比賽中段從第6洞開始陸續吞下4個柏忌，被吉爾曼拉大差距，靠最後兩洞連續博蒂收尾，小祝櫻才回到平盤72桿完賽，總計203桿，4桿之差不敵吉爾曼，僅與木村彩子並列第2。

由於吉爾曼仍是業餘選手，小祝櫻和木村彩子平分前兩名獎金。吉爾曼成為2012年南韓金孝周之後，史上第2位在日本LPGA賽事首度出賽就奪冠的業餘選手。

台灣女將盧曉晴今天在最後6洞打下4個博蒂，連續2回合都以68桿完賽，總計206桿並列第7名。蔡佩穎花了70桿，以207桿並列第10名，再創今年最佳名次。姚宣榆209桿並列17名。

盧曉晴。（資料照，記者趙新天攝）