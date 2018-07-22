瓊斯盃》加拿大確定二連霸 台灣藍晚間7點與南韓「面子之爭」

加拿大完成二連霸。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕第40屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽今日進行最終日賽事，伊朗驚險以70：63擊敗菲律賓，也讓本屆冠軍呼之欲出，確定由運動經紀公司3D Global Sports負責招兵買馬的加拿大奪冠並完成二連霸。

伊朗頭號得分大將法喜德此仗飆進7顆三分球，攻下26分，拉素爾繳出16分、8助攻。伊朗團隊飆進11顆三分球，其中法喜德第三節3顆、拉素爾單節2顆，且5投全進，成為擊敗菲國的關鍵。

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泰瑞上籃得分。（記者林正堃攝）

加國得分王「大鬍子」泰瑞今日17投10中，包括5顆三分球，攻下全隊最高25分，替補上陣基斯繳出18分、8籃板及5助攻，康納攻下12分外帶6籃板3助攻，最終以99：84擊敗日本。

加拿大本屆7勝1敗與伊朗同為7勝1敗，而加拿大日前擊敗伊朗。事實上，南韓晚間若擊敗地主台灣藍隊，會出現3隊戰績相同情況，不過，比較3隊的對戰得失分，加國以+6分勝過伊朗的+1分、南韓-6分，加拿大提前完成霸業。

至於地主藍隊最終戰與南韓之間勝敗，已不影響排名，確定贏得本屆第5。不過，「台韓大戰」向來是球迷最期待的經典對戰組合，藍隊能否走出昨日被菲律賓絕殺陰霾，並與強敵南韓上演精彩對決，值得期待。

加拿大艾力克斯上籃得分。（記者林正堃攝）

加拿大凱薩爾賞給日本火鍋。（記者林正堃攝）

加拿大凱薩爾與日本鐮田裕也、幸數爭球。（記者林正堃攝）

基斯灌籃得分。（記者林正堃攝）

加拿大康納快攻上籃得分。（記者林正堃攝）

加拿大康納。（記者林正堃攝）

加拿大拿下冠軍。（記者林正堃攝）