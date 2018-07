NBA》洛杉磯「詹黑」森氣氣 詹皇壁畫慘遭破壞

詹姆斯壁畫遭人破壞。(取自ESPN)

〔體育中心/綜合報導〕聯盟第一人「詹皇」詹姆斯(LeBronJames)降臨洛杉磯,將帶領湖人重返找回昔日紫金榮耀,並有球迷創作壁畫迎接詹皇加盟,但近日卻遭人蓄意破壞,這也是本月發生第2起詹皇壁畫被破壞的案件。

身為死忠湖人球迷的Gustavo Zermeno創作詹姆斯仰望布萊恩(Kobe Bryant)、魔術強森(Magic Johnson)、賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)等多名湖人傳奇名將的壁畫,而在20日晚上遭人潑白漆破壞,Gustavo Zermeno今天與數十名湖人球迷到場修復壁畫,他受訪時表示,很驚訝有人會這樣做,這是湖人過去六年以來最大的補強,竟然會有人討厭詹皇,令他相當不解。

請繼續往下閱讀...

日前另一幅由藝術家Jonas Never所創作的詹姆斯壁畫「洛杉磯之王」(The King of LA),也遭人噴漆破壞。

After the second LeBron mural was vandalized, Lakers fans came to help the artist Gustavo Zermeno fix it. (via @NotoriousOHM) pic.twitter.com/pKz2WKZRnV