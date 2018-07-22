NBA》洛杉磯「詹黑」森氣氣 詹皇壁畫慘遭破壞

2018/07/22 18:59

詹姆斯壁畫遭人破壞。（取自ESPN）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟第一人「詹皇」詹姆斯（LeBronJames）降臨洛杉磯，將帶領湖人重返找回昔日紫金榮耀，並有球迷創作壁畫迎接詹皇加盟，但近日卻遭人蓄意破壞，這也是本月發生第2起詹皇壁畫被破壞的案件。

身為死忠湖人球迷的Gustavo Zermeno創作詹姆斯仰望布萊恩（Kobe Bryant）、魔術強森（Magic Johnson）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）等多名湖人傳奇名將的壁畫，而在20日晚上遭人潑白漆破壞，Gustavo Zermeno今天與數十名湖人球迷到場修復壁畫，他受訪時表示，很驚訝有人會這樣做，這是湖人過去六年以來最大的補強，竟然會有人討厭詹皇，令他相當不解。

日前另一幅由藝術家Jonas Never所創作的詹姆斯壁畫「洛杉磯之王」（The King of LA），也遭人噴漆破壞。

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