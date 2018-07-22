中職》李振昌「感覺不錯」 最快週三尬王柏融

李振昌。（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕中信兄弟原定今晚在洲際球場出戰統一獅，今天登錄一軍的李振昌，原有機會演出處女秀，他也透露感覺不錯，可惜天公不作美，因雨延賽至10月6日；李振昌最快週三在洲際主場初登板，對手將是上半季冠軍桃猿。

昨首度到一軍隨隊，李振昌坐在場邊看了首場一軍比賽，最大感想是「好吵喔」，因為過往在美國投球時，音樂會關掉，都很安靜，「台灣是從第1局吵到第9局，有點不太習慣，日本也是這樣。」他邊說邊笑。

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李振昌在場邊觀察打者和裁判，想藉機多學習，他說：「中職打者滿強的，不好丟，球速快不一定壓得住，要有快慢速差，球的位置很重要，也要適應裁判的好球帶。」

李振昌從以前就習慣提前2、3小時到球場，先完成自己的例行訓練，回到台灣依然如昔，提早到場跑步、練核心肌群、甩甩毛巾；教練團也很關心李振昌，還沒延賽前，特別先問他手和身體的狀況，李振昌表示感覺不錯，偏偏大雨攪局，最快要週三才亮相。

從道奇返台後，李振昌有時間就會看中職賽事，也早就透過新聞對猿隊強打王柏融等人留下深刻印象；實際看了比賽後，他說：「真的滿強的，其實每隊感覺都很強，都要注意。」

李振昌初登板備受矚目，他當然也期待，不過他說：「我想照自己節奏去投。」隊友彭政閔希望他自在表現就好，不要有太大壓力。