奧運》東京奧運吉祥物亮相 「未來+永遠」（影音）

奧運史上首次由全球小學生票選而出的2020東京奧運吉祥物「Miraitowa」（左）、帕奧吉祥物「Someity」（右）。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕2020東京奧運．帕運組織委員會22日在東京中城日比谷舉行奧運吉祥物命名儀式。奧運吉祥物「Miraitowa」、帕奧吉祥物「Someity」和參與吉祥物票選及命名的小學生代表們共同登台，即使在豔陽天底下現場依舊人聲鼎沸，為即將進入開幕倒數前2年的東奧炒熱氣氛。

藍白相間的奧運吉祥物「Miraitowa」，名稱來自日語的未來（Mirai）和永遠（Towa），紅白相間的帕奧吉祥物「Someity」，名稱來自日本代表性的「染井吉野櫻」（Somei Yoshino），正好與英文的「so mighty」（強而有力）相呼應。

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兩隻吉祥由插畫家谷口亮設計，角色設定為居住在數位世界的精靈，利用網路穿梭於現實與虛擬的世界，這也是奧運史上首次由全球將近1萬7千所小學的小學生票選而出的吉祥物，名稱也是經過問卷調查後精選而出，不過目前官方還未公布中文譯名。

配合今天的命名儀式，兩隻扮相可愛的吉祥物也首次實體造型登台，組委會會長森喜朗及東京都知事小池百合子分別將兩張名牌頒給兩隻吉祥物。命名儀式結束後，兩隻吉祥物轉移到淺草二天門、豐洲和台場，進行水上遊行，展現數位精靈的「瞬間移動」的功力。

另外，設於中城日比谷的「東京2020吉祥物之家」也在今天開幕，店內有可與吉祥物合影的攝影專區，並販售周邊商品，吉祥物之家將持續營業到9月6日。

東京奧運織委員會會長森喜朗及東京都知事小池百合子公布兩隻吉祥物竹名稱，Miraitowa與Someity。（記者林翠儀攝）

2020東京奧運吉祥物「Miraitowa」、帕奧吉祥物「Someity」和小學生代表們共同登台。（記者林翠儀攝）

22日開幕的「東京2020吉祥物之家」，販售吉祥物週邊商品。（記者林翠儀攝）

22日開幕的「東京2020吉祥物之家」，販售吉祥物週邊商品。（記者林翠儀攝）

小朋友透過電臉體驗與吉祥物合影。（記者林翠儀攝）