足球》和土國總統合照遭德國人罵翻 厄齊爾發沉重聲明

京多安（左）和厄齊爾（中）日前與土耳其總統艾多根（右）合影。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018年世界盃，衛冕軍德國隊在小組賽就黯然打包回府，創下隊史80年來最糟紀錄。德國土耳其裔大將厄齊爾（Mesut Ozil）世足開打前與土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）合照，引發德國人不滿，甚至有人直指他是德國隊戰犯。他今天透過社群媒體發聲明，表示自己是足球員並非政治家。

厄齊爾表示，「像許多人一樣，我的祖先們起源不只一個國家，雖然我在德國長大，但我的家庭背景扎根在土耳其，我有兩顆心，一個為德國，一個為土耳其。在我的孩童時代，我的母親教會我要永遠尊重，並要我別忘記我來自哪裡。我至今仍在堅守這價值觀。」

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厄齊爾說，自己是在5月於英國倫敦與艾多根見面，「我們首次見面是在2010年，當時他與德國總理梅克爾（Angela Merkel）觀看德國和土耳其在柏林的比賽，從那之後，我們在世界各地交集好幾次。」

談到和艾多根的合照，厄齊爾表示，「我知道我們的合照在德國媒體引起巨大迴響，有些人可能指責我說謊、欺騙，但這張照片沒有任何政治意圖。」他說，「正如我所說，我媽媽讓我不忘祖先、家族傳統。」

厄齊爾認為，「對我而言，與艾多根合照無關政治、選舉，這是關於尊重我的祖先。我的工作是一名族球員、而非政治家，我們見面不會談到任何政策。事實上，我們每次都會聊到相同的話題：足球，因為他年輕時也曾是名足球員，」

厄齊爾說，德國媒體把這件事情描述成不同的意義，「但不與總統會面，這不尊重我祖先，我知道他們會為我今日的成就感到驕傲。」他強調，誰是總統不重要，重要的是總統，「不管是土耳其總統、或是德國總理，我的行動不會有什麼不同。」

「我明白，這可能讓人難以理解，因為在大多數的文化中，政治領袖無法和他個人分離。」厄齊爾表示，「不論前一屆選舉的結果為何，我還是會拍下這張照片。」

厄齊爾。（資料照，法新社）

厄齊爾。（資料照，路透）