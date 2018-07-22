中職》王溢正86球7局收工 洪總：「這種比數拚完封沒意義」

Lamigo桃猿先發投手王溢正。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕桃猿左投王溢正今對悍將繳出7局無失分好投，率隊10：0大勝，也獲選單場MVP。但對他只用86球就收工，桃猿「洪總」洪一中表示，「那種比數拚完封，沒有意義。」

桃猿今由32歲左投王溢正先發，他7局僅被敲2支安打無失分，還飆出6次三振，拿下本季第5勝，表現可圈可點。賽後問王溢正的狀況，他充滿自信表示，「真的很不錯。」認為從上一場開始的速度就有上來，狀況也都在掌握之中。

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洪總也肯定王溢正的投球，表示他的優點就是耐投，以及球威不錯，「其實溢正只要好球率高，結果都會不錯，他投球的體力也好，通常都很能吃局數。」至於為何不讓王溢正續投，洪總則直接說：「沒有意義啊!要拚完封嗎? 那種比數拚完封也沒用。」

相較悍將全場只敲出兩支安打，桃猿則敲出16支安打，其中9棒郭永維更是單場4安的鐵支演出，藍寅倫和陽耀勳則各繳3安。

在王溢正退場後，黃子鵬登板投1局，9局則由黃偉晟上場解決兩人後，再換王躍霖收尾。洪總表示，一般情況來說，9局不必再換投，但希望慢慢建立王躍霖的信心，這場是很好的機會。

王溢正今對悍將繳出7局無失分好投。（記者陳志曲攝）

王溢正七局無失分，拿下單場MVP，與投手教練吳俊良開心擁抱。（記者陳志曲攝）

王溢正賽後與投手教練吳俊良開心擁抱。（記者陳志曲攝）