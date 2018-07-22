瓊斯盃》劉錚飆25分 台灣藍末節死守南韓上演逆轉勝

劉錚全場轟進25分、13籃板，率隊以77：73擊敗南韓。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕第40屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽今日在新莊體育館進行最終日賽事，吸引爆滿球迷前來觀戰，壓軸登場為經典對戰組合台灣藍隊強碰南韓國家隊一軍，劉錚全場轟進25分、13籃板，藍隊並於第四節克服落後頹勢，最終以77：73擊敗南韓，讓全場球迷開心歡呼，贏得「面子之爭」。

劉錚上半場表現十分亮眼，不僅有抄截快攻上籃爆扣，貢獻12分、5籃板與4抄截，陳盈駿繳出7分、2助攻。藍隊前兩節二分球命中率68.2%，但三分球14投僅中2球，命中率14.3%，導致無法擴大比分領先，半場39：38領先。

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陳盈駿。（記者林正堃攝）

劉錚暴扣。（記者林正堃攝）

劉錚暴扣。（記者林正堃攝）

易籃後，南韓展現三分球實力，團隊共飆進4顆三分球，且還有8次助攻，全隊展開凶猛攻勢，使藍隊最多落後至8分。

藍隊末節持續在後頭追趕，7分24秒由周儀翔飆進三分球，先追成63：63平手，再由胡瓏貿籃下擺進2分，取得超前，兩軍隨後你來我往，直到2分51秒，周儀翔上籃取分又讓對手賠上犯規，可惜加罰未進，且南韓李政炫2分12秒又飆進追平三分球。

周儀翔。（記者林正堃攝）

胡瓏貿在1分03秒原以為是漂亮進球，卻被裁判吹進攻犯規，好在周儀翔在40秒32再次上籃得手，15秒50劉錚又快攻上籃，奠定勝基。劉錚25分及13籃板，陳盈駿12分、6籃板與5助攻，胡瓏貿11分、周柏臣7分、周儀翔11分。

許日寧12分、姜相才12分、金善亨11分、李政炫10分、崔俊龍10分，但南韓歸化洋將拉特利夫僅打首節，繳出6分、7籃板與2助攻。

本屆瓊斯盃男子組賽事劃下句點，加拿大、伊朗同為7勝1敗，但加國以77：67氣走伊朗，因此加拿大完成二連霸，伊朗屈居亞軍；南韓6勝2敗排在第3，藍隊與菲律賓同為5勝3敗，但菲國擊敗藍隊，最終菲國第4、藍隊第5。

台灣白、立陶宛、印尼同樣都是1勝7敗，比較3隊的得失分後，立陶宛正4分，取得第7；白隊負1分，排在第8；印尼負3分墊底。

簡浩。（記者林正堃攝）

劉錚飆進3分球還被犯規後，坐在地板上霸氣比出3的手勢。（記者林正堃攝）

陳冠全。（記者林正堃攝）

胡瓏貿。（記者林正堃攝）

台灣藍第4節決勝階段，大部分時間擺上「5小」陣容，主要中鋒球員並未在場上。（記者林正堃攝）

周儀翔終場前2次切入籃下得分，助藍隊鎖住勝利。（記者林正堃攝）

周儀翔終場前2次切入籃下得分，助藍隊鎖住勝利。（記者林正堃攝）

台灣藍逆轉擊敗南韓。（記者林正堃攝）

台灣藍逆轉擊敗南韓。（記者林正堃攝）

台灣藍逆轉擊敗南韓。（記者林正堃攝）

台灣藍逆轉擊敗南韓。（記者林正堃攝）