MLB》塞揚強投也吃驚！ 大谷超狂跑速震撼美媒（影音）

大谷偷點展現驚人速度。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使「投打二刀流」大谷翔平，今天面對太空人塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander），從他手中敲出一支二壘安打，單場4支2，一雪首次對決4支0、3K的恥辱。打擊有明顯的進步也獲得韋蘭德的讚許，而令他意外的是大谷的跑速，從本壘跑上一壘只花了3.82秒，創下天使本季最快紀錄，驚人的跑速也引發美媒驚呼。

大谷翔平今天2局下首打席，在一壘有人時面對韋蘭德的第一球就偷點，雖然一壘跑者遭封殺，但他仍奮力跑上一壘，據大聯盟官網記者David Adler的數據顯示，從本壘跑上一壘只花了3.82秒，刷新天使本季最快的紀錄。

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大谷在4局下第2打席從韋蘭德手中擊出右外野二壘安打，9局下再來一支，單場4支2，打擊率升至2成83。

韋蘭德賽後對大谷的表現也是稱讚有加，他認為大谷的修正能力很好，能在比賽中做出適當的調整，那一支長打打得很棒。他也對大谷的速度感到吃驚，沒想到高個子也擁有這麼快的腳程。

大谷翔平賽後受訪時表示，無論有沒有人在壘包，韋蘭德依舊保持冷靜，投球的位置和變化還是一樣犀利，這就是他能成為頂尖投手的原因，他最後也補充，「今天和他對決，有出現一些不錯的揮棒。」

大谷從本壘跑上一壘只有3.82秒，刷新天使本季紀錄。（美聯社）

大谷靠著野手選擇上壘。（法新社）