MLB》塞揚強投也吃驚！ 大谷超狂跑速震撼美媒（影音）

大谷偷點展現驚人速度。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕天使「投打二刀流」大谷翔平,今天面對太空人塞揚強投韋蘭德(Justin Verlander),從他手中敲出一支二壘安打,單場4支2,一雪首次對決4支0、3K的恥辱。打擊有明顯的進步也獲得韋蘭德的讚許,而令他意外的是大谷的跑速,從本壘跑上一壘只花了3.82秒,創下天使本季最快紀錄,驚人的跑速也引發美媒驚呼。

大谷翔平今天2局下首打席,在一壘有人時面對韋蘭德的第一球就偷點,雖然一壘跑者遭封殺,但他仍奮力跑上一壘,據大聯盟官網記者David Adler的數據顯示,從本壘跑上一壘只花了3.82秒,刷新天使本季最快的紀錄。

大谷在4局下第2打席從韋蘭德手中擊出右外野二壘安打,9局下再來一支,單場4支2,打擊率升至2成83。

韋蘭德賽後對大谷的表現也是稱讚有加,他認為大谷的修正能力很好,能在比賽中做出適當的調整,那一支長打打得很棒。他也對大谷的速度感到吃驚,沒想到高個子也擁有這麼快的腳程。

大谷翔平賽後受訪時表示,無論有沒有人在壘包,韋蘭德依舊保持冷靜,投球的位置和變化還是一樣犀利,這就是他能成為頂尖投手的原因,他最後也補充,「今天和他對決,有出現一些不錯的揮棒。」

大谷從本壘跑上一壘只有3.82秒,刷新天使本季紀錄。(美聯社)

大谷靠著野手選擇上壘。(法新社)

Today's #Shocast recap...

3.82-second home-to-1st on bunt (Angels' fastest of the season)

106.5 mph double off Verlander

108.3 mph lineout off Verlander (which had an 85% hit probability)

106.9 mph double off Sipp