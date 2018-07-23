英國高球公開賽 義大利好手莫里納瑞封王

〔中央社〕義大利好手佛蘭契斯柯．莫里納瑞（Francesco Molinari）今天繳出低於標準桿2桿的69桿，以4輪276桿漂亮奪得英國高球公開賽（British Open）冠軍。

卡努斯蒂（Carnoustie）球場今天刮起強風，吹亂了大會排行榜，使得比賽緊張萬分。

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莫里納瑞展現全場最為冷靜的表現，穩紮穩打，揮出無瑕的69桿，以4天低於標準桿8桿，贏得最後勝利。

現年35歲的莫里納瑞抱走生涯第1座大滿貫賽冠軍，成為義大利第1位大滿貫賽冠軍得主，以實力證明自己是當今高球界最火紅的好手。

英國好手羅斯（Justin Rose）、北愛爾蘭選手麥克羅伊（Rory McIlroy）、第3輪並列領先者美國選手蕭飛爾（Xander Schauffele）和基斯納（Kevin Kisner），以2桿之差，並列亞軍。

美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）一度似乎有望終結10年未能在大滿貫賽封王的遺憾，可惜今天在第11洞苦吞雙柏忌，第12洞又失1桿，和領先群漸行漸遠，終場繳出71桿，以4天279桿並列第6名。

第3輪另一位並列領先者美國好手史畢斯（Jordan Spieth），今天大崩盤，他在第5洞打出柏忌，第6洞苦吞雙柏忌，自此開始大失速，終場以76桿作收，無緣衛冕。