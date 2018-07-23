世足賽》震撼！不滿遭種族歧視 厄齊爾宣布退出德國隊

厄齊爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕德國隊在本屆世界盃失利，陣中土耳其裔大將厄齊爾（Mesut Ozil）不僅賽會發揮不佳，在陣前和土耳其總統合照的舉動，更成為德國人眾矢之的。他在昨晚終於打破沉默、發表3篇沉重聲明，表示因為受到種族歧視，他心灰意冷，決定退出德國國家隊。「在他們眼中，贏了，我就是德國人，輸了，我就是移民。」

對於5月份在倫敦和土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）合照一事，厄齊爾表示，「我知道很多人可能會指責我撒謊或欺騙，但是這張合照並非政治訊息，而是出自對土耳其總統一職的尊重。」29歲的厄齊爾在聲明中表示：「我有兩顆心，一個是德國的，一個是土耳其的。我的母親總是教導我，『永遠不要忘記你來自何方』。」

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厄齊爾與土耳其總統艾多根合照。（資料照，法新社）

數小時後他發表第二篇聲明，批評德國媒體、德國足協以及贊助商對於他的不公待遇。

厄齊爾指責，德國右翼的媒體為了政治利益，對他進行雙重標準看待，還有在事情發生後，多家贊助商紛紛迴避與他合作，其中更著重批評德國汽車品牌賓士，「諷刺的是，這家廠商之前還因為一名官員宣布他們的產品有安裝非法軟體，對消費者購成威脅，數十萬件產品被召回。」

厄齊爾批評，德國足協卻未在此時提供他支持，他尤其是對德國足協主席格林德爾（Reinhard Grindel）感到憤怒。他說：「我過去一直為身穿德國隊球衣感到驕傲和興奮，但現在不再是如此，這個決定非常困難，但我已無法再忍受德國足協用個人政治目的對我進行的種族歧視。」

厄齊爾過去為德國效力9年間，出賽92場踢進23球，也是2014年世界盃德國隊奪冠主力。