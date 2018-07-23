MLB》塞爾飆K率紅襪70勝 林子偉代守游擊建功（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪作客老虎三連戰最終回，王牌塞爾（Chris Sale）先發6局飆9K無失分，僅花2季達陣500K，成為隊史第三人，率紅襪以9：1赢球，成為本季首支70勝球隊，台將林子偉替補守游擊，出現一次失誤，但也完成觸殺守備、打擊1支0。

儘管因雨延遲1小時35分才開賽，王牌塞爾表現絲毫未受影響，開賽連續解決8人，3局下才被敲安，首度讓對手上壘，用99球投完6局，只被擊出2支安打沒有失分，狂飆9次三振沒有四壞保送，有1次觸身球。

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塞爾6局飆9K無失分，紅襪率先達陣70勝。（法新社）

紅襪打線發揮高效率，得點圈有人打擊機會6支3，全場9支安打進帳9分，布雷德利（Jackie Bradley Jr.）4局上擊出三分砲，讓紅襪以6：0遙遙領先，反觀老虎貧打，僅靠陽春砲進帳唯一一分。

塞爾此役表現精彩，不僅收下本季第11勝，也成為繼「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）和「火箭人」克雷門斯（Roger Clemens）後，隊史第3位僅花2年達陣500K的投手。

台將林子偉7局下代守游擊，與隊友合力完成觸殺守備，結束對手進攻，老虎提出挑戰以失敗收場，攻守交換後，林子偉率先上場打擊，第1球就出棒，擊成三壘界外飛球遭接殺，今日打擊1支0，中斷連2場有安打。

8局下林子偉發生傳球失誤，讓對手上壘，但林子偉完成刺殺守備，再接殺1顆平飛球，老虎沒有得分。

林子偉完成觸殺守備。（USA TODAY Sports）

林子偉展現防守拚勁。（美聯社）

林子偉賽後與貝茲擊掌。（USA TODAY Sports）