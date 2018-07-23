NBA》板凳防守強、進攻弱 七六人下季能與塞爾提克抗衡嗎？

下賽季七六人能否走得更遠？端看板凳戰力。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕費城七六人作為聯盟新勢力，本休賽季並無太大動作。不過很明顯地，他們的替補陣容經歷更動。美媒《NBC Sports》知名記者Matt Haughton撰文分析此次更動的優劣，並指出能否與東部主要對手塞爾提克抗衡的關鍵。



七六人先是沒能留住兩名季中簽來的老將，射手貝利納里（Marco Belinelli）和延伸4號伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）；放棄J.安德森（Justin Anderson）、盧瓦屋-卡貝洛特（Timothe Luwawu-Cabarrot）和替補中鋒霍姆斯（Richaun Holmes）。

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接著補進大前鋒穆斯卡拉（Mike Muscala）、可3可4的W.錢德勒（Wilson Chandler），拉上新人史密斯（Zhaire Smith）和去年次輪選進的中鋒Jonah Bolden。

上個賽季七六人擁有傲人的先發陣容，以雙星恩比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons）為主軸，搭配射手瑞迪克（J.J. Redick）、前鋒薩里奇（Dario Saric）和防守悍將卡文頓（Robert Covington）。他們一起上陣的600分鐘中，每100回合能淨勝對手20.4分。

相反的，七六人上季的板凳深度則遜色許多。在季中簽進貝利納里和伊利亞索瓦前，他們的進攻能力是聯盟倒數的。

如今替補陣容大改動，Haughton認為，七六人有可能讓去年狀元佛爾茲（Markelle Fultz）擔任第六人，搭配W.錢德勒、穆斯卡拉、史密斯和Jonah Bolden。

Haughton認為分析，這個組合較上季優勢的地方是體能與防守。新秀史密斯除了擁有勁爆體能，去年還入選NCAA全美防守陣容；W.錢德勒儘管已經31歲，但還是具有足夠的爆發力和可守3、4號位的彈性。更別提還留在陣中的麥康諾（T.J. McConnell），他是七六人板凳的靈魂。續留的A.強森（Amir Johnson）則繼續擔任休息室老將。

新簽進的W.錢德勒。（資料照，USA TODAY Sports）

上季表現不錯的穆斯卡拉。（資料照，美聯社）

即使七六人板凳陣容可以說比去年更升級，然而Haughton問道：有比假想敵塞爾提克的板凳好嗎？全員健康出陣的塞軍，能擺出羅齊爾（Terry Rozier）、史瑪特（Marcus Smart）、奧列耶（Semi Ojeleye）、小莫里斯（Marcus Morris）和貝恩斯（Aron Baynes）這套紮實強悍的替補陣容。去年季後賽七六人之所以輸給塞軍，有一部份原因就是板凳戰力不足。如今陣容更動下，能否填補劣勢呢？

至於外線能力，Haughton指出是新的板凳陣容的缺陷。攤開陣容，僅有新加入的穆斯卡拉具備足夠的外線能力（生涯平均37.8%），其餘的球員都不具備外線能力。佛爾茲還在和投籃失憶症對抗、W.錢德勒本來就不是穩定的射手、史密斯和麥康諾也都不算射手。因此，在防守上也許新板凳能夠跟塞軍抗衡，然而進攻端他們還需要補進足夠厲害的射手。

也許這就是近日傳出七六人追求柯佛（Kyle Korver）的原因？不管如何，針對這套陣容的疑問，還是要等實際比賽來回答了。

年輕的塞爾提克是七六人的主要對手。（資料照，美聯社）