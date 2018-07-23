MLB》天使14分轟垮太空人 大谷又現超驚人跑速

Ohtani scores on a Kinsler double! pic.twitter.com/Ze8OpZM7DM — Ohtani-san （@Ohtani_Fans） 2018年7月22日

〔體育中心／綜合報導〕天使隊與太空人隊正面對決，天使此戰擊出15支安打，以14：5痛宰美聯西區龍頭，大谷翔平此戰四個打數擊出一支安打，選到一次保送，累積打擊率2成82，大谷更在首局展現驚人跑速，幫助球隊跑回第一分。

大谷展現驚人跑速，跑回天使第一分。（美聯社）

大谷在第二局上場打擊，他選到四壞球保送後靠著金斯勒（Ian Kinsler）的二壘安打，直接連尻三個壘包跑回本壘，展現驚人的壘間破壞力。第七局大谷在阿普頓（Justin Upton）被三振後擊出安打上壘，最終他在滿壘時靠著佛列契（David Fletcher）的安打回到本壘得分。

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這場比賽太空人隊先發麥卡勒（Lance McCullers）僅投4.1局就被敲出6支安打，送出5次保送失掉5分退場，他最近連續兩次先發都投出5次以上的四壞保送。天使隊先發左投希尼（Andrew Heaney）6局失1分，送出4次三振，拿下本季第6勝。

天使隊全場擊出15支安打，阿普頓、卡胡（Kole Calhoun）、楚奧特（Mike Trout）、金斯勒合計貢獻四發全壘打轟下14分，此外今天有6位不同的天使打者打進複數打點，這是自2003年以來首次有這麼多人打下複數打點，這也追平天使隊史第二多的紀錄。

楚奧特開轟。（法新社）