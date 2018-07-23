NBA》新球季開始 「詹皇」可望挑戰這項成就

詹姆斯可望在這賽季成為現役得分最高的球員。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA新球季即將到來，今年甫轉至洛杉磯湖人隊的詹姆斯（Lebron James）有極高的機率在這個球季超越小牛隊的「德制坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki），成為現役得分最多的球員。

根據《basketball-reference》資料顯示，目前詹姆斯的生涯季賽得分為31038分，比起諾威斯基的31187分，僅有149分的落後。上個賽季諾威斯基平均僅能拿下12分，遠低於詹姆斯的27.5分，因此詹姆斯很可能在開季前幾場比賽就超越諾威斯基，成為現役得分最多的球員。

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此外，本季詹姆斯幾乎可以確定將超越「張大帥」張伯倫（Wilt Chamberlain）的31419分，成為史上得分第五名的球員。他也有相當高的機率能夠超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的32292分，成為史上季賽得分第四名的選手，但要超越「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）的33643分，可能就要等到下一季了。

諾威斯基雖然這幾年上場時間減少導致得分逐年下滑，但他本季也幾乎能確定超越張伯倫生涯累積的31419分，不過到時他應該還是生涯得分第六高的球員。

諾威斯基本季得分也有極高機率超越張伯倫。（資料照，美聯社）