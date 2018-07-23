MLB》釀酒人野手登板 投出77公里超慢滑球（影音）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今在主場以2：11慘輸道奇，野手培瑞茲（Hernan Perez）7局上登板，投出一顆48英哩（約76.8公里）的超慢球，砸中打者背部形成觸身保送。

道奇今天火力大爆發，5局打完以11：2大幅領先，7局上釀酒人推野手登板，今天先發守二壘的培瑞茲接替投球，培瑞茲登板後連投4顆壞球，保送弗塞斯 （Logan Forsythe）。

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面對下一棒巴恩斯（Austin Barnes），培瑞茲投到2好2壞，接著1顆超慢球直接往打者方向飛去，巴恩斯完全沒閃，讓球打在背上，形成觸身保送，官方紀錄這球是一顆滑球，球速僅48英哩，可能是本季最慢的一球，培瑞茲投出後表情微妙。

釀酒人派野手培瑞茲登板，中繼2局無失分。

培瑞茲接著讓投手伍德（Alex Wood）揮空三振，僅花2球連續解決2名打者，結束道奇進攻，泰勒（Chris Taylor）和馬查多（Manny Machado）都打第一球，分別擊成平飛、滾地出局。

8局上培瑞茲續投，面對道奇中心棒次3到6棒，只被擊出1支二壘安打，用17球投完該局沒有失分，9局上釀酒人38歲捕手Erik Kratz登板，用11顆曲球讓道奇三上三下，讓大聯盟推特直呼有能力改當投手。

總計培瑞茲今天登板投2局，僅挨1支長打沒有失分，官方記錄培瑞茲用了四縫線直球、變速球和滑球，球速最快飆到86.6英哩，最慢的一球則是7局上的48英哩滑球。

這是培瑞茲本季第2次登板投球，大聯盟生涯7年3度登板，總計3.1局沒有失分。大聯盟本季已有32位野手登板投球，是聯盟自1961年擴編後最多。