MLB》哈波大秀雷射肩！ 勇士菜鳥敲安在二壘出局（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民今在主場以6：2擊敗勇士，下半季首勝開胡，看板球星哈波（Bryce Harper）攻守俱佳，擊出本季第24轟，還大秀雷射肩守備，逮到勇士快腿菜鳥阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）。

國民王牌薛哲（Max Scherzer）今掛帥先發，3局上1顆偏高變速球，被勇士大物菜鳥阿庫尼亞逮到，掃成直擊中外野大牆的深遠安打，阿庫尼亞上一壘後並未停下腳步，繼續往二壘衝，挑戰哈波臂力。

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哈波接球後奮力回傳，球一個彈跳進到游擊手透納（Trea Turner）手套，透納順勢完成觸殺，阿庫尼亞沒能上二壘，阿庫尼亞認為自己安全上壘，但勇士沒提挑戰判決，薛哲激動吶喊、重捶手套，用手指著中外野向哈波致意。

官方數據顯示，哈波這記回傳球球速94.2英哩（約150.7公里），是本季先發守中外野20場以來，第一次完成助殺守備。此役哈波延續打擊手感，1局下衝回球隊首分，6局下敲安打帶有1分打點，8局下擊出中外野陽春砲，形成本季第24發全壘打，明星賽後連2場有安打，打擊率小升至2成18。

菜鳥阿庫尼亞挑戰哈波臂力，被觸殺在二壘前。（美聯社）

哈波大秀雷射肩，本季第24轟同場加映。（法新社）