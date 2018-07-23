MLB》費城人傳出噩耗 牛棚大將進傷兵名單

拉莫斯進傷兵名單。（資料照，美聯社）

〔記者李冠霖／台北報導〕費城費城人隊今年打出漂亮的成績，不過在交易大限前他們再度傳出噩耗，牛棚大將拉莫斯（Edubray Ramos）因為左髕骨肌腱拉傷，被放進10天傷兵名單中。

隨著拉莫斯被放入傷兵名單中，費城也將因手腕傷勢缺席六週的賈西亞（Luis Garcia）從傷兵名單中拉出來。

請繼續往下閱讀...

目前總教練凱普勒（Gabe Kapler）並沒有明確指出拉莫斯回歸的時間，但根據過往經驗判斷，受到這種傷勢的球員通常都要四到六週才能回到場上。本季拉莫斯出賽39場，防禦率只有1.91。

在運動家與大都會，印地安人與教士的交易過後，市場上最好的幾名後援投手，漢德（Brad Hand）、辛巴（Adam Cimber）以及法米利亞（Jeurys Familia）都已經轉戰新東家，費城人剩下的補強目標所剩無幾。

漢德從教士轉戰印地安人。（資料照，美聯社）

好在季初補強的資深後援投手奈謝克（Pat Neshek）最近剛從傷兵名單中歸隊，多少舒緩費城人本季羸弱的牛棚，不過除了他與新秀火牛多明格茲（Seranthony Dominguez）以外，牛棚幾乎沒有任何一位值得信賴的投手。

新秀多明格茲是費城人本季倚重的牛棚大將。（資料照，法新社）

費城人以55勝43敗暫時位居國聯東區龍頭寶座，但僅領先第二名的勇士隊一場勝差，若是牛棚問題再不處理，被拽下國聯王位也只是遲早的問題。

奈謝克剛從傷兵名單歸隊。（資料照，美聯社）