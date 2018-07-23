田徑》「全台最速男」楊俊瀚備戰亞運 私房訓練菜單公開！

楊俊瀚（中）分享跑步訓練菜單。（Adidas提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕adidas 101球場進化為2018 Sports Base運動基地，為跑步、籃球、棒球等不同項目的運動愛好者，打造體能訓練與專業技巧課程，「全台最速男」楊俊瀚現身基地，大方分享私房訓練菜單。

楊俊瀚分享，自己平日特別強調基礎體能訓練，並與專業教練鄭子健共同指導跑者們進行繩梯、欄架及小角錐訓練，加強敏捷性、肌肉爆發力及協調性等。

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在體能訓練後，曾代表台灣參與奧運的馬拉松選手陳宇璿，擔任領跑員，率領adidas runners在台北街頭試跑，體驗adidas最新跑鞋Boston 7的絕佳性能。

亞運倒數不到一個月，楊俊瀚目前已進入全面備戰狀態：「在亞運前的最後一個月，教練持續幫我調整訓練強度，最後階段的訓練菜單比較重質不重量。接下來就是以平常心調整狀態，希望有機會在亞運突破自我、創造佳績。」

聊到長期展望，楊俊瀚希望實踐不斷挑戰自我的創造者精神，楊俊瀚分享：「長期來說，還是希望再挑戰不同的賽事，我會努力累積國際賽的積分，積極獲得奧運的參賽資格，前進2020年東京奧運。」

台灣長跑女將陳宇璿（白衣）帶領跑者體驗訓練。（Adidas提供）

「台灣最速男」楊俊瀚。（Adidas提供）