中職》桃猿出大招！「辣蜜趴」香噴噴讓你充滿正面能量

LMG辣蜜第七彈推香氛扭蛋。（Lamigo桃猿提供）
〔體育中心／綜合報導〕LamiGirls最強祭典「辣蜜趴」將在7月28日（六）丶29日（日）登場。今年堪稱LamiGirls成軍以來最多週邊誕生的辣蜜趴將準備辣蜜十彈迎賓，繼公佈LamiGirls女孩卡丶聯名酒丶辣蜜刮丶球衣鑰匙圈扭蛋丶舞台劇以及去角質巾後，辣蜜第七彈也是主題趴第二波扭蛋-香氛扭蛋辣蜜登場！
LMG在辣蜜趴的第二波扭蛋內容很香！LamiGirls與台灣香氛品牌合作，對每個人來說，香氛和LamiGirls都是一種記憶，紀錄全猿主場時間的軌跡，更是LamiGirls的生活態度。LMG香氛扭蛋能夠代表22位女孩的特質，與展現出的生活氣息與獨特的魅力
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【粉紅香氛扭蛋－性感玫瑰】
濃郁甜蜜的花香調，如婚禮的捧花，如漫步春天花園中，豐富又經典的香氣，表現出全然的女性魅力。適合浪漫溫柔、優雅嫵媚的倪暄、孟潔、紅豆、詩妮、班班、張庭、凱莉絲。
【粉藍香氛扭蛋－清新果香】
散發清爽宜人的清新香氣，如夏日微風，如晴朗陽光，自然純淨的氣息令人活躍、歡欣。適合充滿活力朝氣、擁有明亮微笑的苡萱、籃籃、曲羿、沐妍、陸筱晴、慧慧、彩香
【粉紫香氛扭蛋－甜美糖果】
散發甜蜜療癒的氣息，溫暖而慵懶，令人垂涎欲滴，宛如一場美味饗宴。適合風趣愛笑、可愛甜美的羚小鹿、琳妲、ABU’U、布孟璇、慕霏、牙牙、巧柔、亞璇
LMG香氛扭蛋每顆80元，限量開扭。使用方式可夾在車內冷氣出風口或電風扇，快速將香味傳遞到空氣中，也可當做書籤、或裝飾品使用。LamiGirls希望大家聞到令人覺得舒服的氣味，情緒充滿正面能量，分泌令人愉悅的賀爾蒙，在辣蜜趴感到快樂！