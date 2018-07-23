中職》桃猿出大招！「辣蜜趴」香噴噴讓你充滿正面能量

LMG辣蜜第七彈推香氛扭蛋。（Lamigo桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕LamiGirls最強祭典「辣蜜趴」將在7月28日（六）丶29日（日）登場。今年堪稱LamiGirls成軍以來最多週邊誕生的辣蜜趴將準備辣蜜十彈迎賓，繼公佈LamiGirls女孩卡丶聯名酒丶辣蜜刮丶球衣鑰匙圈扭蛋丶舞台劇以及去角質巾後，辣蜜第七彈也是主題趴第二波扭蛋-香氛扭蛋辣蜜登場！

LMG在辣蜜趴的第二波扭蛋內容很香！LamiGirls與台灣香氛品牌合作，對每個人來說，香氛和LamiGirls都是一種記憶，紀錄全猿主場時間的軌跡，更是LamiGirls的生活態度。LMG香氛扭蛋能夠代表22位女孩的特質，與展現出的生活氣息與獨特的魅力

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