清華大學赴印度體育外交 寫下3個「第一」

清大體育系赴印度。 （清大提供）

〔體育中心／綜合報導〕為落實教育部新南向政策並實踐體育運動國際化具體作為，清華大學體育系黃煜及劉先翔教授前往印度史瓦濟大學（Shivaji University）進行三天參訪活動，寫下了3個「第一」。

一向以理工見長的清華大學與印度的大學早已有密切交流，目前印度約有30所大學與清華大學簽訂合作備忘錄及姊妹校，而史瓦濟大學則是今年三月份才完成合作備忘錄的簽訂，堪稱是清華大學在印度高等教育中最新的合作夥伴，即使如此，雙方在運動的交流卻因為此次的參訪活動創造了歷史新頁。

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黃煜教授指出，本次的參訪創下三個第一，首先，清華與印度過往交流相當頻繁，但過往交流議題都在理工或科技領域，這是第一次與印度大學有體育運動之交流。第二，這次的參訪也是成立55年以來史瓦濟大學（Shivaji University）首次進行的國際性體育運動交流。第三，這也是清華大學體育系自1999年成立以來第一次以系所名義進行國際交流。

除了參觀了印度瑜珈表演、卡巴迪示範賽、武術體操以及繩索體操等，另外，膾炙人口的「我和我的冠軍女兒」也與史瓦濟大學密切有關，史瓦濟大學的所在地古拉波（Kolhapur）正是印度有名的摔角之都，當地摔角場地高達200多所，史瓦濟大學也特別安排參訪了一所有130年歷史悠久的摔角場所，依據摔角場人士表示每年冬季的時候會有許多外地的摔角人士到古拉波進行練習。

此外，史瓦濟大學還安排了運動科學研習活動，邀請黃煜教授及劉先翔教授針對現代運動的價值以及台灣體育課程的發展進行專題報告，此研討會共有130位該校師生參與，對於報告所提供運動發展的新觀念以及提升體育教學效能的作法，在研習活動結束之後，其副校長史克（Shirke）博士特別撥冗與兩位代表討論後續交流事宜，本次交流活動也受到地方媒體的重視並獲得不少的報導。

清華大學除了本次至印度進行交流之外，也於去年邀請三位講座教授，其中包括了我國職棒球員陳偉殷。

印度武術體操表演。 （清大提供）