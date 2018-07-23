網球》想奪回「RF」招牌商標 真有如費德爾所想樂觀？

費德爾。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕網壇球星費德爾（Roger Federer）與NIKE分道揚鑣，轉往Uniqlo的懷抱，現在外界最關注的是「RF」商標到底能否歸費德爾，儘管他本人對此表示樂觀，但現實層面來說可能並不容易。

費德爾談到經典標誌「RF」，他說：「這對我來說很重要，對球迷來說更是如此，這是我名字的縮寫，這是屬於我的東西。」當大家都一致認為費德爾與NIKE終止合作關係後，也失去了「RF」商標的所有權，但費德爾否定這樣的說法，近日則有消息指出，最快將在明年三月定案，「RF」將落入費德爾手裡。

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但商標的爭議真有這麼順利落幕嗎？根據《SportsPro》分析，即便這兩個字是他的名字縮寫，繼續使用將被視是侵權，雙方將對簿公堂，而NIKE合約中可能有明訂所有權，談判握有絕對優勢。

外界推測，費德爾與NIKE簽約時可能有特定條款，使用權在合約到期後就結束，而另一種可能是兩方已經達成協議，費德爾可以用某個特定價碼買回使用權，但現在雙方顯然在談判中陷入了僵局。

但如果NIKE少了費德爾還是堅持保留商標，或許也無法發揮「RF」的最大價值，畢竟費德爾穿上「RF」的商品才能觸動球迷的心，而這起「商標爭奪戰」是否能平順落幕，得耐心等待雙方續談結果出爐了。