NBA》哈里斯拒絕與快艇提前續約 明年將投身自由市場

哈里斯。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕上季從活塞轉隊至快艇的哈里斯(Tobias Harris),稍早拒絕了快艇開出8000萬美元的複數年合約,明年夏天他將以完全自由球員的身分,投身自由市場。

上個賽季,哈里斯在效力活塞時,場均能繳出18.1分5.5籃板2助攻的成績,今年1月,哈里斯轉隊至快艇後,同樣也有19.3分6籃板3助攻的優異表現,這也讓快艇開出了8000萬美元的複數年合約留人。

不過稍早,哈里斯拒絕了快艇的要求,下個賽季他在執行與快艇1年的合約後,將成為完全自由球員,他可能與快艇簽下5年1.88億的頂薪合約,或是與其他球隊簽下4年1.455億美元的合約。今年26歲的哈里斯,在2011年首輪第16順位被黃蜂選中,並先後效力過公鹿、魔術、活塞、快艇等球隊。

Clippers forward @tobias31 turns down $80 million extension offer from team, per sources. Amicable discussions. But he’ll play out final year of his current deal and be UFA next summer, when he’d be eligible for 5 yrs/$188M max from Clips or 4/$145.5 elsewhere.