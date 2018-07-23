NBA》哈里斯拒絕與快艇提前續約 明年將投身自由市場

2018/07/23 21:25

哈里斯。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕上季從活塞轉隊至快艇的哈里斯（Tobias Harris），稍早拒絕了快艇開出8000萬美元的複數年合約，明年夏天他將以完全自由球員的身分，投身自由市場。

上個賽季，哈里斯在效力活塞時，場均能繳出18.1分5.5籃板2助攻的成績，今年1月，哈里斯轉隊至快艇後，同樣也有19.3分6籃板3助攻的優異表現，這也讓快艇開出了8000萬美元的複數年合約留人。

不過稍早，哈里斯拒絕了快艇的要求，下個賽季他在執行與快艇1年的合約後，將成為完全自由球員，他可能與快艇簽下5年1.88億的頂薪合約，或是與其他球隊簽下4年1.455億美元的合約。今年26歲的哈里斯，在2011年首輪第16順位被黃蜂選中，並先後效力過公鹿、魔術、活塞、快艇等球隊。

相關關鍵字： NBA 籃球 快艇 哈里斯

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