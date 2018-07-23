籃球》國泰NBA3x冠軍出爐 勇士球星貝爾見證

勇士新星貝爾在總冠軍戰前特別和兩隊晉級隊伍進行信心喊話，並與球員們擊掌打氣。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕「國泰NBA 3x」大專三對三籃球賽總決賽進入最後一天，經過場場激戰後最終獲得前往「美國NBA圓夢之旅」的4支冠軍隊伍終於出爐。由菁英組男、女冠軍「北極熊B」、「臺北市立大學」、一般組男、女冠軍「魯肉飯」、「排球隊」獲得前往美國觀賞NBA，體驗美國籃球文化的難得機會。

NBA球星勇士貝爾與密爾瓦基公鹿隊啦啦隊也為活動站台，鼓勵大專籃球好手在場上盡情揮灑汗水，展現自信與球技。「超人氣女聲」陳芳語Kimberley也獻聲帶來精彩的壓軸演出，嗨翻全場。

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一般女子組冠軍賽由「排球隊」對決「臭魚爛蝦」上演爭冠戲碼，雙方互不相讓陷入膠著，「排球隊」的薛珺憶連進兩顆三分球，拉開分差奠定勝基，終場就以14比6摘下一般女子組「后冠」。賽後場邊也上演感人的一幕，「臭魚爛蝦」蔡詠婷因落敗留下惋惜的眼淚，貝爾見狀後特別上前安慰蔡詠婷，展現「超感動」的親和力，讓現場球迷見證大專球員「勇於追夢」的感人一幕。

另外，一般男子組冠軍賽由「美芝堡早餐店」與「魯肉飯」進行冠軍之爭，「美芝堡早餐店」多次靠著鬥牛高手李崇傑優異的低位腳步籃下單打取分。「魯肉飯」也在鄒文元切入進算加罰得分振奮士氣，接下來局勢因李崇傑犯滿離場開始扭轉，「魯肉飯」鄒文元再度旱地拔蔥投進關鍵三分奠定勝利基石，終場就以13：10擊敗對手，搶下一般男子組的最高榮耀，也將「美國NBA圓夢之旅」收入口袋。

菁英女子組冠軍賽則是由「師大運」對上「臺北市立大學」，一開賽雙方似乎都放不開身手，遲遲無法取分，而「臺北市立大學」加油團聲勢浩大，在場邊鼓舞全隊氣勢，最終「臺北市立大學」以7：4打敗對手抱走菁英女子組冠軍。

菁英男子組冠軍賽由健行科大為班底的「北極熊Ｂ」對上「義守大學Ｂ」，「北極熊Ｂ」在當家射手謝亞軒精彩的遠投近切下取得優勢，義守大學也不甘示弱，陳諾以與蘇文儒以兇猛的外線攻勢頻頻追分，但在石博恩與劉駿霆多次精彩的防守阻攻下，澆熄對手反攻氣勢，終場「北極熊Ｂ」不負眾望以15：9獲得NBA 3x的冠軍榮耀。「北極熊Ｂ」主力射手謝亞軒賽後表示：「比賽中間一度摔傷肩膀，有點擔心表現，今天隊友不斷的製造機會給我，我也盡量穩定投籃姿勢並拿出信心，還好最後沒有辜負他們的期望」。

當家門神石博恩也提到：「對手相當刁鑽，我們盡量不讓他們的後衛發揮。第一次可以到美國看NBA，非常興奮。希望能夠去洛杉磯看湖人隊的比賽，因為詹姆斯是我的偶像，希望能夠看到他本人。」