光芒戰洋基推菜鳥盼止敗 今日賽事預告與轉播

光芒推上菜鳥伍德希望能拐氣中止連敗。（資料照，美聯社）

各位讀者早安，自由體育替您準備好精采的賽事與轉播囉！

洋基將於主場交手光芒，今早洋基推出目前戰績14勝2敗，防禦率2.31的塞維里諾（Luis Severino）掛帥先發，光芒推出戰績0勝0敗，防禦率2.70的伍德（Hunter Wood）應戰；緊接著，則是白襪與天使的比賽，白襪推出6勝8敗，防禦率6.18的吉歐里多（Lucas Giolito）擔任先發，天使則由5勝6敗，防禦率3.55的巴雷亞（Jaime Barria）接力。

請繼續往下閱讀...

日職部分，上役陽岱鋼對戰廣島打線熄火，不但單場4打數0安打、還吞下1K，打擊率降至2成51，目前陽岱鋼差5轟就能達成日職生涯「千安百轟百盜」里程碑，今對戰養樂多會有什麼表現，記得鎖定。

中職部分，將有1場賽事在新莊棒球場開打，將由統一獅交手富邦悍將，獅隊推出3勝5敗，防禦率8.08的馬丁尼茲擔任掛帥，悍將則由10勝4敗，防禦率3.35的伍鐸悍衛主場，喜愛棒球的朋友，千萬不要錯過這場洋投對絕喔！

MLB

07:00 洋基vs.光芒 FOX體育、民視

10:00 白襪vs.天使 FOX體育3台

NPB

17:00 火腿vs.樂天 FOX體育

17:00 歐力士vs.西武 FOX體育3台

17:00 養樂多vs.巨人 緯來體育、愛爾達體育3台

17:00 廣島vs.阪神 ELEVEN SPORTS

CPBL

18:35 統一獅vs.富邦悍將 wintv綜合台、CPBLTV、愛奇藝

地點:新莊棒球場