MLB》這位神人從違法變官方夥伴 球員和球迷都離不開他（影音）

投球握法示意圖。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕傅利曼（Rob Friedman）是誰可能沒有太多人知道，但如果談到「Pitching Ninja」，想必很多人都相當熟悉，時常在網路看到大聯盟投手的投球「動圖」，清楚看出球員出手後球的軌跡變化，正是他所剪輯出來的作品。

傅利曼靠著個人興趣每天在網路放上球員投球的精彩畫面，名為「Pitching Ninja」的推特帳號累積了好幾萬人的粉絲，但因為沒有經過大聯盟官方同意推特帳號遭到封鎖，只是傅利曼製作的動圖早已成為眾人的精神糧食，球迷紛紛懇求大聯盟能夠解除禁令，球員甚至出面請求官方從寬。

請繼續往下閱讀...

太空人投手麥卡勒（Lance McCullers）就在推特上標註「大聯盟」和「推特」，拜託他們讓「Pitching Ninja」復出，麥卡勒寫道「他幫助年輕的球員更了解自己的投球狀況，MLB的球員都很喜歡他所PO出的東西」。

傅利曼的帳號在四月一度被關閉，但沒多久大聯盟就讓他「復活」，據悉，雙方還簽下合約，傅利曼現在受雇於大聯盟官方，從原本因為興趣剪輯，現在還意外帶來收入。

熱愛棒球的傅利曼，除了教導兒子棒球技巧，還試他們學校的投手教練，免費傳授學生棒球知識，會想要製作「動圖」，也是希望讓更多球迷和業餘選手有傚仿的典範，透過「動圖」解析投手的投球出手動作和握法，已經各種球路的軌跡。

「我當時也跟其他人一樣，找一名看似很厲害的人教我小孩投球。」傅利曼接受《The Athletic》專訪時說，「但我感到疑惑的是，他所教的好像不是我所看過成功投手在做的事。」

傅利曼在「Pitching Ninja」的推特帳號開始放起大聯盟投手的投球，很常時候你會看到「這滑球好犀利」、「這速球的尾勁好變態」等描述，正是出自於傅利曼之手所剪輯的影片，傅利曼表示，現在還有不少球員會私訊他，希望能幫他做出投球的動圖，球員想研究自己的投球狀況，大聯盟打者也曾提出過需求。

傅利曼在4月帳號被封鎖時就累積了5萬7的粉絲，現在已經竄升7萬8000人追蹤，只要有比賽，他就會為大家服務。

Chris Archer, Filthy 89mph Slider....and then strikes the "I just threw a Filthy Slider" pose. pic.twitter.com/LBIbvGYEQo — Rob Friedman （@PitchingNinja） 2018年7月23日

※Chris Archer用犀利的滑球三振對手