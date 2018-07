MLB》這位神人從違法變官方夥伴 球員和球迷都離不開他（影音）

投球握法示意圖。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕傅利曼(Rob Friedman)是誰可能沒有太多人知道,但如果談到「Pitching Ninja」,想必很多人都相當熟悉,時常在網路看到大聯盟投手的投球「動圖」,清楚看出球員出手後球的軌跡變化,正是他所剪輯出來的作品。

傅利曼靠著個人興趣每天在網路放上球員投球的精彩畫面,名為「Pitching Ninja」的推特帳號累積了好幾萬人的粉絲,但因為沒有經過大聯盟官方同意推特帳號遭到封鎖,只是傅利曼製作的動圖早已成為眾人的精神糧食,球迷紛紛懇求大聯盟能夠解除禁令,球員甚至出面請求官方從寬。

太空人投手麥卡勒(Lance McCullers)就在推特上標註「大聯盟」和「推特」,拜託他們讓「Pitching Ninja」復出,麥卡勒寫道「他幫助年輕的球員更了解自己的投球狀況,MLB的球員都很喜歡他所PO出的東西」。

傅利曼的帳號在四月一度被關閉,但沒多久大聯盟就讓他「復活」,據悉,雙方還簽下合約,傅利曼現在受雇於大聯盟官方,從原本因為興趣剪輯,現在還意外帶來收入。

熱愛棒球的傅利曼,除了教導兒子棒球技巧,還試他們學校的投手教練,免費傳授學生棒球知識,會想要製作「動圖」,也是希望讓更多球迷和業餘選手有傚仿的典範,透過「動圖」解析投手的投球出手動作和握法,已經各種球路的軌跡。

「我當時也跟其他人一樣,找一名看似很厲害的人教我小孩投球。」傅利曼接受《The Athletic》專訪時說,「但我感到疑惑的是,他所教的好像不是我所看過成功投手在做的事。」

傅利曼在「Pitching Ninja」的推特帳號開始放起大聯盟投手的投球,很常時候你會看到「這滑球好犀利」、「這速球的尾勁好變態」等描述,正是出自於傅利曼之手所剪輯的影片,傅利曼表示,現在還有不少球員會私訊他,希望能幫他做出投球的動圖,球員想研究自己的投球狀況,大聯盟打者也曾提出過需求。

傅利曼在4月帳號被封鎖時就累積了5萬7的粉絲,現在已經竄升7萬8000人追蹤,只要有比賽,他就會為大家服務。

