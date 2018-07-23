NBA》20歲少年球探「超專業」 湖人挑人才都聽他的！

湖人國際球探佩利斯特（右）。（取自佩利斯特ＩＧ）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕湖人今年選秀策略有很大的不同，3名新秀都來自歐洲，但過去5年只有1名來自海外的球員，這一切都是來自於他們20歲球探的建議。

佩利斯特（Can​ Pelister）不像其他少年一樣，小小年紀就已經是湖人的國際球探，甚至比一般球員都還年輕，但年齡並不是定義專業度的關鍵因素。

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佩利斯特去年10月加入湖人團隊，如何獲得這份讓人稱羨的工作，佩利斯特接受《The Athletic》專訪時說，「當湖人聘請我的時候，很多人冒出的想法是『這個19歲少年是怎麼得到這份工作的。其實我就像其他小孩一樣，很想要進入NBA，所以我找了很多人介紹我自己，寄出我所做的報告，我想是我很積極吧。」

佩利斯特在還是14歲的時候就成立名為「TrendBasket」的部落格，內容正是他鑽研歐洲籃球的心得及分析，佩利斯特對籃球擁有十足的熱情，他甚至一人隻身前往烏克蘭看U16歐洲青年籃球錦標賽，還當起記者訪問球員。

佩利斯特在比賽中還因此接觸到國際球探，也因為他用心鑽研歐洲籃球這塊，成功吸引到湖人國際球探馬賽拉斯（Antonio Maceiras）的注意，「他的敏銳度很夠，而且他都會到場，他非常熟悉歐洲籃球。」馬賽拉斯引薦了佩利斯特當湖人的國際球探，其他人選的歲數可能都比他多了10多歲，但專業度才是讓他成為湖人一員的關鍵。

湖人今年選秀選進的Moritz Wagner和Isaac Bonga都曾效力德國籃球隊，還有另一名來自烏克蘭的Svi Mykhailiuk，佩利斯特早在15歲時已經在觀察他們打球，並將分析寫在部落格上。

雖然選進的新秀還不確定到底有多少能耐，佩利斯特將繼續做好「國際球探」的工作，結束夏季聯賽的「盯場」工作後，他在今夏休賽季還要跑至少25個不同的國家，為湖人尋覓歐洲人才。