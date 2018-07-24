MLB》透納進傷兵名單 馬查多暫時移防三壘

2018/07/24 08:21

馬查多將暫時移防三壘。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕道奇守備陣容有所調整，因應透納（Justin Turner）進入傷兵名單，甫加盟的游擊手馬查多（Manny Machado），將暫時移防三壘，道奇也從3A升上頭號新秀外野手維杜戈（Alex Verdugo）。

三壘手透納本季傷情不斷，季初因觸身球造成左腕骨折，被迫缺陣6週，明星賽前傳出右腿鼠蹊部拉傷，調整2週後仍然感覺不適，昨天提前退場後，今天被放入10日傷兵名單，目前歸期未定，預估至少會再缺陣10天。

因應透納缺陣，甫加盟的球星馬查多將暫時移防三壘，游擊手出身的馬查多，在金鶯時期主守三壘，獲2座金手套獎肯定，本季如願回歸本位，出賽99場都守游擊，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示昨天與馬查多溝通相當愉快，透露馬查多很想幫助球隊，樂意暫時移防三壘。

「由馬查多暫代透納，維持球隊防守，這點相當重要，Manny是被交易來當游擊手的，這點我們都明白。」總教練羅伯斯說，「昨晚與Manny的談話相當容易，他想做任何事來幫助球隊贏球，就目前狀況來看，讓他守三壘相當合理，Manny真的太重要了，而且他樂意為球隊做任何事。」

道奇昨天嘗試讓馬恩西（Max Muncy）守三壘，但對於結果並不滿意，今天做出調整，讓馬查多移防三壘，由泰勒（Chris Taylor）先發守游擊。

透納本季2度進入傷兵名單。（資料照，美聯社）

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