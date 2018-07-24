NBA》21年全奉獻給達拉斯 諾威斯基正式簽約

諾威斯基將成為史上首位為同一球隊效力21年的球員。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天正式宣布，已與精神領袖諾威斯基（Dirk Nowitzki）完成簽約，上月剛過40歲生日的諾威斯基，來季將成為聯盟史上首位在單一球隊效力21年的球員。

職涯20年全奉獻給達拉斯的諾威斯基，在2010-11年球季幫助小牛隊（獨行俠前身）拿到總冠軍，獲頒總冠軍賽MVP，雖然近年上場時間漸減，但諾威斯基發揮極高得分效率，上季場均打24.7分鐘，投籃命中率高達54.7％，外線命中率超過四成。

請繼續往下閱讀...

諾威斯基甚至曾說，只要能幫助球隊，他樂意改打替補球員。不僅在場上犧牲奉獻，諾威斯基也多次主動降薪，讓球隊有更多薪資空間補強陣容。獨行俠季後為爭取D.喬丹（DeAndre Jordan），宣布不執行諾威斯基的球隊選項，將與諾威斯基簽新約。

今天獨行俠正式宣布，已與13度入選明星賽的諾威斯基完成簽約，球團並未公佈細節，根據《紐約時報》消息，諾威斯基的新約價碼是1年500萬美元（約新台幣1.5億），與上季簽2年合約的總值相同。

諾威斯基下季將超過湖人退役球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant），成為聯盟史上第一位在單一球隊效力21年的球員，諾威斯基生涯出賽1471場累積31187分得分，只差232分就超越名人堂傳奇張伯倫（Wilt Chamberlain），躍居生涯得分排行榜第5名，諾威斯基是聯盟唯一得分超過3萬分的外籍球員。

諾威斯基下季將繼續馳騁球場。（資料照，法新社）