NBA》雷納德沉默離開馬刺 連「海軍上將」都沒轍

羅賓森對於雷納德離隊感到困惑。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺上週把雷納德（Kawhi Leonard）送往多倫多，退役傳奇「海軍上將」羅賓森（David Robinson）表示至今仍然相當困惑，但也力挺馬刺絕對是最照顧球員的球隊。

雷納德上季因傷只打9場，季後要求馬刺將他交易，上週被打包送往暴龍，一向沉默寡言的雷納德，在整個過程中始終沒有表態，據傳是因為不滿球團處理傷勢的決策，選擇離開待了7年的馬刺，離意相當堅決。

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馬刺退役傳奇羅賓森今出席頒獎活動，受訪時表示至今對於雷納德離隊仍然相當困惑，就他個人經驗來說，雷納德真的鮮少開口說話，因此相對較難真正瞭解狀況，但馬刺球團真的很照顧球員，對於這樣的結果相當不知所措。

「他真的是個很硬的傢伙，非常安靜，我跟他碰過幾次面，但還真的沒聽過他回過任何話。他在馬刺待這麼久，我也跟他講過幾次話，但他真的開口跟我說話的次數，一隻手就數得出來。」羅賓森回憶，「他就是個安靜的傢伙，這會讓狀況變得更加艱難，因為大家必須真的彼此瞭解。」

雷納德始終保持沉默。（資料照，美聯社）

羅賓森也說，他到現在還是對雷納德離開馬刺的事，感到非常困惑、不知所措，形容這是他打職業籃球以來，看過最詭異的情況之一，雷納德是個很難真的理解、很難解讀的人，但馬刺對於球員的照顧，絕對是無微不至。

「我們（馬刺）是出了名的照顧球員，差點到太超過的地步，人們會批評我們讓球員輪休，但是突然有個傢伙說，他對上場打球感到有壓力，這很難應對，你還能怎麼辦？」羅賓森說，表示馬刺基本上不會讓球員的健康有任何風險。

「如果有個傢伙不開心，想去他能打球的地方，我想總教練和總管已經做得很好了，盡力去達到我們對未來的所有需求。」羅賓森說，認為馬刺必須向前邁進，「我想我們必須從這裡繼續往前走，我對交易感到開心，我們會繼續成長、變得更好。」

雷納德下季轉戰多倫多。（資料照，美聯社）