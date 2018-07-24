NBA》小將互換 灰熊送出前鋒J.馬丁換魔術D.強森

J.馬丁。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕據美國知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，灰熊將送出前鋒J.馬丁（Jarell Martin）與現金向魔術換來中鋒D.強森（Dakari Johnson）以及2015年次輪哈維（Tyler Harvey）的簽約權。

灰熊此舉主要是為了省錢，因為他們目前距離豪華稅線尚有47.3萬美元的薪資空間。而送出的J.馬丁是2015年首輪25順位自選的球員，上個賽季先發36場，繳出生涯新高場均7.7分、4.4籃板。他預計在魔術將擔任艾薩克（Jonathan Isaac）、A.戈登（Aaron Gordon）身後的替補前鋒。

請繼續往下閱讀...

至於交易包裹中的D.強森，則是2015年次輪48順位被雷霆選中的年輕長人。上個賽季被拉上球隊開季名單，但並無太多表現機會。近日被雷霆交易至魔術換取後衛普維斯

（Rodney Purvis），如今又被送到灰熊。

魔術在新任總管John Hammond上任後，延續他在公鹿擔任總管的習慣：偏好人高手長的機動長人。這次交易換來身高6呎10吋（約208公分）的J.馬丁也再次印證了這點。

而被交易到灰熊的D.強森，將不確定是否能在球隊已有老將M.加索（Marc Gasol）、J.格林（JaMychal Green）和今年以首輪第4順位選進的重點新秀傑克森（Jaren Jackson Jr.）卡位的情況下，獲得上場時間。

D.強森。（資料照，美聯社）