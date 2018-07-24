NBA》「球哥」升格「球爸」！正妹女友為他產下一女

「球哥」波爾升格當爸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA人父再加一！湖人新希望「球哥」波爾（Lonzo Ball）交往多年的女友前天為他生下了一名小女嬰，讓他正式升格人父。

球哥日前在自己的推特寫下：「7.22.18 。」後方還特別標籤「ZCB」，當時球迷都摸不著頭緒，紛紛猜測這則推文到底是想表達什麼意思，而今天球哥的球鞋品牌終於在官方推特上公佈正解，原來球哥的貼文，是在公佈他第一個女兒「Zoe Ball」出生的消息。

請繼續往下閱讀...

球哥前天在推特PO文，不過卻讓球迷都摸不著頭緒。（取自波爾推特）

球哥自家球鞋品牌公布他當爸的消息。（取自

Big Baller Brand Media推特）

波爾和女友Denise Garcia兩人是青梅竹馬，高中就開始交往，已相戀多年，感情也十分穩定，去年，波爾家拍攝的節目「球家實境秀」，就經常可以看到Garcia入鏡，儼然已經成為球家的一份子。

球哥在新人球季就傷兵纏身，去年12月下旬因為左肩膀扭傷，缺席了包括聖誕大戰之內的6場比賽，在季末又發生左膝挫傷，今年自由市場開市前又傳出左膝半月板撕裂，不過日前也傳出好消息，在進行左膝關節手術後，球哥預計在訓練營開始前就能夠健康回歸。

波爾和女友Denise Garcia從高中就開始交往，感情穩定。（資料照，圖片取自Garcia推特）