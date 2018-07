MLB》 胡智為又被拉上大聯盟 明有望對決「神之子」

胡智為被叫上大聯盟。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/ 綜合報導〕效力坦帕灣光芒隊的台灣投手胡智為又被叫上大聯盟!有望在明天對洋基的比賽中擔任先發投手,對決「神之子」田中將大。

光芒隊今天早上在官方推特上宣布,本季表現最優的先發左投史奈爾(Blake Snell)因左肩疲勞被放進10天傷兵名單,並將在3A的胡智為第4度拉上大聯盟,以補強光芒戰力。

請繼續往下閱讀...

迎來生涯第3個球季的史奈爾在上半季就投119局,繳出12勝5敗、防禦率2.27的亮眼成績,成為光芒新王牌,上周才剛經歷自己的明星賽初體驗,原將在明天掛帥先發戰洋基,沒想到昨天在牛棚練投感覺就不太對勁。

「昨天試著投了幾球,但(左肩)感覺卻不太好」史奈爾在受訪時說道。

史奈爾。(資料照,美聯社)

而史奈爾今天早上也進行了核磁共振(MRI)檢查,所幸沒有結構性損傷,不過球隊為了保險起見,還是將他放入10天傷兵名單,如果復原一切順利,待光芒再次回到主場,他應該就能先發出賽。

光芒今天起將在主場與紐約洋基隊進行一連3天的系列賽。而胡智為本季在3A出賽17場,戰績3勝6敗,防禦率為5.02,本月13號也曾被拉上大聯盟,補強光芒牛棚戰力,而他前役在大聯盟中繼5局創下生涯投球局數新高,除了7局下挨了2分砲,其他表現可圈可點。

We've placed LH Blake Snell on the 10-day DL (left shoulder fatigue), retro to July 20. He underwent an MRI this morning which showed no structural damage.



RH Chih-Wei Hu has been recalled from Triple-A @DurhamBulls.