MLB》 胡智為又被拉上大聯盟 明有望對決「神之子」

2018/07/24 08:49

胡智為被叫上大聯盟。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／ 綜合報導〕效力坦帕灣光芒隊的台灣投手胡智為又被叫上大聯盟！有望在明天對洋基的比賽中擔任先發投手，對決「神之子」田中將大。

光芒隊今天早上在官方推特上宣布，本季表現最優的先發左投史奈爾（Blake Snell）左肩疲勞被放進10天傷兵名單，並將在3A的胡智為第4度拉上大聯盟，以補強光芒戰力。

迎來生涯第3個球季的史奈爾在上半季就投119局，繳出12勝5敗、防禦率2.27的亮眼成績，成為光芒新王牌，上周才剛經歷自己的明星賽初體驗，原將在明天掛帥先發戰洋基沒想到昨天在牛棚練投感覺就不太對勁。

「昨天試著投了幾球，但（左肩）感覺卻不太好」史奈爾在受訪時說道。

史奈爾。（資料照，美聯社）

而史奈爾今天早上也進行了核磁共振（MRI）檢查，所幸沒有結構性損傷，不過球隊為了保險起見，還是將他放入10天傷兵名單，如果復原一切順利，待光芒再次回到主場，他應該就能先發出賽。

光芒今天起將在主場與紐約洋基隊進行一連3天的系列賽。而胡智為本季在3A出賽17場，戰績3勝6敗，防禦率為5.02，本月13號也曾被拉上大聯盟，補強光芒牛棚戰力，而他前役在大聯盟中繼5局創下生涯投球局數新高，除了7局下挨了2分砲，其他表現可圈可點。

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