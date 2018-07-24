MLB》菜鳥初先發7局無安打 紅雀隊史近40年首位 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀作客紅人系列賽首戰，菜鳥龐瑟迪里昂（Daniel Poncedeleon）大聯盟初先發，投出7局無安打比賽，為隊史近40年首見，可惜球隊在9局下被逆轉，以1：2輸球，龐瑟迪里昂無關勝敗。

26歲的龐瑟迪里昂去年在3A先發出賽，被強襲球擊中頭部，造成嚴重腦傷，緊急開刀後撿回一命，在加護病房躺了1個禮拜，3個月無法動彈。今年春訓戴著特製保護球帽重返球場，龐瑟迪里昂繼續在3A大殺四方，近3場先發連20局無責失分，被紅雀叫上大聯盟。

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相隔超過15個月重返球場，龐瑟迪里昂今天首次在大聯盟登板先發，用116球投完7局沒有被敲安打，三振和保送各3次，成為隊史近40年首位大聯盟初登板沒被敲安的先發投手，也是聯盟1961年擴編後，第5位投出7局以上無安打比賽的球員。

龐瑟迪里昂退場時，紅雀以1：0暫時領先，可惜9局下牛棚失守，先被紅人敲安追平，靠連續安打、保送攻占滿壘，敲出再見安打以2：1氣走紅雀，龐瑟迪里昂無關勝敗。

龐瑟迪里昂賽後表示，手術留下的傷疤日日夜夜提醒著他，讓他成為更加虔誠的基督徒，對於7局投完被換下場，龐瑟迪里昂表示上天自有安排，他只想贏得比賽。總教練也說，換下龐瑟迪里昂相當難熬，但球員自己也知道，今天不可能投出無安打比賽，能夠理解總教練的決定。

大聯盟初登板，龐瑟迪里昂投出7局無安打比賽。（法新社）

龐瑟迪里昂投完7局退場，鐵捕莫里納擁抱小老弟。（法新社）

龐瑟迪里昂回到休息室，隊友上前致意。（美聯社）